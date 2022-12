KAKO DA SE REŠITE NEPRIJATNOG ZADAHA NAKON ŠTO STE SE NAJELI LUKA? Ovo mnoge muči, a TRIKOVI su tako jednostavni!

Dobro je poznato koliko je luk zdrava namirnica, te mnogi vole da ga jedu u raznim varijantama. Međutim, često se nakon uživanja u ovoj hrani desi da nastane neprijatan zadah, a mnogi ne znaju kako da ga se reše.

Sezona je praznika pa se luk, bilo u salatama ili glavnim jelima, često nađe na našoj trpezi.

foto: Shutterstock

Najjači odnosno najmanje prijatan zadah među vrstama luka izaziva beli luk i to zbog sumpora koji se oslobađa iz ove namirnice tokom varenja hrane. Odnosno, kada jedete beli luk, on ispušta enzim alicin koji ima veoma jak miris i koji zbog svoje sumporne komponente može da se zadrži u organizmu i do 24 časa. Jedan od razloga za to je činjenica da se taj gas apsorbuje u krv i prebaci u pluća, odakle ga mi izdišemo.

Pranje zuba i upotreba tečnosti za ispiranje usta neće biti dovoljne da bi se zakumflirao miris luka.

foto: Profimedia

Ali će zato ovo pomoći:

- jedite šargarepu, jabuke, zelenu salatu, celer, pečurke, i obrok začinite limunom. Namirnice koje smo naveli eliminisaće neprijatan zadah, a kako miris luka ostaje i na rukama, operite ih vodom u koju ste prethodno dodali limunov sok.

Istraživanja su pokazala da hrana bogata fenolom uklanja loš miris sumpornih jedinjenja u belom luku, pa za najbolji efekat treba kombinovati luk sa jednom od ovih namirnica;

- zvaćite listove nane ili sveži peršun

foto: Profimedia

- uzmite kašičicu senfa, upotrebite ovaj dodatak kao "tečnost" za usta, mućkajte ga 30-ak sekundi u ustima, a onda ispljunite. Nakon toga pojedite celu kašičicu senfa- njegov jak miris nadjačaće miris luka;

- pomaže i zeleni čaj koji neutralište neprijatne sojeve luka koji pokreću intenzivan miris. Pijte dosta tečnosti.

(Kurir.rs/ Blic žena)

