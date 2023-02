UN DIJETA POSLE KOJE SE KILOGRAMI NE VRAĆAJU! Nema restrikcija, možeš da jedeš šta god želiš i da izgubiš do 20 KILOGRAMA!

UN dijeta jedna je od onih dijeta u kojima nema gladovanja, nema ni previše pravila, a postiže sjajne rezultate, zbog čega je čest izbor onih koji žele da ozbiljno izgube kilažu, bez mnogo odricanja.

Sprovođenje UN dijete dovodi pored skidanja kilograma i do promene metabolizma, te se izgubljeni kilogrami ne vraćaju.

Naziv UN dijeta nema ništa sa Ujedinjenim nacijama, nutricionistkinja Megan Telpner je ovaj režim ishrane osmislila kao Undiet ili Ne-dijetu, s obzirom da se, za razliku od drugih dijeta, jednom u četiri dana dozvoljavaju testenine i slatkiši, kao i pola čaše crnog vina između obroka.

Međutim, daleko od toga da je baš lako preći na ovaj sistem i izgurati ga od početka do kraja. UN dijeta drži se 90 dana, nakon čega mora da se napravi pauza od tri meseca. U ta tri meseca navodno može da se skine i do 20 kilograma. Može se prekinuti i ranije, na primer kad dostignete željenu kilažu, ali tada ne dolazi do promene metabolizma. Kao i većina dugoročnih dijeta i ova je podeljena na faze čiji se redosled mora poštovati.

U ovom slučaju, uvek se počinje proteinskim danom, zatim slede skrobni, ugljenohidratni dan, voćni (vitaminski) dan, pa ponovo proteinski.

Voće se jede svaog jutra, a povrće (kupus, pečurke, paprike, šargarepa, karfiol, krastavci, paradajz, blitva, spanać, patlidžan, luk, zelena salata, tikvice…) može se kombinovati sa svim drugim vrstama namirica.

Kafa i čajevi su dozvoljeni, ali bez mleka, šećera i zaslađivača. Alkoholna pića su zabranjena osim pola čaše crnog vina između obroka.

Posle sedam krugova (29. dana) drži se vodeni dan, kad se celog dana pije samo voda. Pauza između obroka prvog dana je minimum četiri sata, drugog i trećeg dana tri sata, a za vreme vitaminskog dana može se jesti na 2 sata. Posle 20 sati ne treba ništa jesti.

Doručak je uvek isti – dve iste voćke (jedna, ako je vaš izbor banana) ili šaka suvog voća. Voće je obavezno za doručak jer najbrže daje energiju.

Proteinski dan

Ručak: Meso (dinstano, bareno ili pečeno) ili jaja ili nešto od mlečnih proizvoda, pa i soje; parče integralnog hleba, salata u neograničenim količinama (sa maksimalno jednom kašikom ulja), šolja supe beu rezanaca je obavezna (može i šolja jogurta ili mleka nakon obroka).

Večera: Isto što i za ručak, ali pola mere, bez supe i bez hleba (različite vrste proteina se ne mešaju ni u obroku ni u danu – obavezno je da ako se meso jede za ručak jede se i za večeru, a ako su jaja za ručak, moraju biti i za večeru).

Skrobni dan

Ručak: Pun tanjir kuvanog pasulja, ili graška, ili sočiva, ili pirinča, ili krompira (jedino uz dodatak začina), parče hleba, salata.

Večera: Isto kao i za ručak, ali pola mere i bez hleba.

Dan ugljenih hidrata

Ručak: Kuvana testenina uz dodatak začina (ili kečapa) ili pica samo sa dodatkom kečapa ili slano pecivo (npr. 3 kifle)

Večera: Dva tanja parčeta torte ili 3–4 kolača ili 3–4 kugle sladoleda i obavezno jedna štangla crne čokolade.

Ilustracija

Vitaminski (voćni) dan

Ručak i večera: Samo voće i povrće u neograničenim količinama, mogu se uključiti i užine.

