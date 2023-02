TRIDESET DANA JE JEO SAMO PICU I SMRŠAO! Muškarac otkrio SVOJU DIJETU: U ishrani mu je samo OMILJENA HRANA, a kilogrami se tope!

Rajan Merser je profesionalni, lični trener koji je odlučio da dokaže da se može skinuti višak kilograma čak i kad jedete samo picu.

- Imao sam za cilj da istaknem ne samo gubitak masti u vezi sa unosom i izbacivanjem kalorija, već i to da se ne radi ni o ograničenju - objasnio je on. Rajan je inače doručkovao, ručao i večerao picu.

Rajanova uobičajena ishrana podrazumeva fleksibilan pristup, sa zdravim unosom proteina i sedam do deset porcija voća i povrća svakog dana. Ali kao deo svog izazova u ishrani, Rajan iz Bangora u Severnoj Irskoj, pažljivo je isplanirao ishranu od samo jednog jela, pice, koja je bila u granicama njegovog kalorijskog ograničenja i pogodila je proteinsku metu. - Pica je definitivno jedan od mojih omiljenih obroka svih vremena, tako da sam uživao da je jedem ceo mesec, iako sam se pobrinuo da imam veliki izbor različitih pica da bih sebi dao neku varijaciju - rekao je.

Krajem meseca Rajan je postao mršaviji, što je iznenadilo mnoge njegove pratioce na mreži.

- Ja sam dizajnirao sistem i to me je dovelo do svog cilja - objasnio je on i dodao:

- Jeo sam dve pita pice i jednu veću picu na bazi testa dnevno, što je bilo otprilike 10 kriški dnevno.

Rajan preporučuje ovu dijetu samo ako odgovara načinu života osobe, navodeći „svi su različiti“. Njegov video snimak je prikupio preko 2 miliona pregleda na mreži i izazvao je ogroman odziv obožavalaca.

Rajan je rekao:

- Imao sam neke negativne komentare, neke veoma smešne i naravno neke pozitivne povratne informacije. Jedna stvar koja nam je zajednička je da svi jedemo hranu, tako da svako ima neko mišljenje kada je u pitanju ishrana.

