SRPKINJE OTKRILE DETALJE O SVOM PRVOM INTIMNOM ODNOSU: Spavala sa dečkom, a on se RASPLAKAO! Razlog će vas ostaviti u ŠOKU

Često čujemo kako starije generacije govore o svojoj mladosti u kontekstu boljih vremena, iskrenijih prijateljskih odnosa, velikih ljubavi i saosećanja. Ovog puta smo pokušali da se distanciramo od takvih sentimentalnih i nostalgičnih priča. Ono što nas je zapravo najviše intrigiralo je to kako su žene starije od 50 godina, među kojima su i naše mame, izgubile nevinost i da li se čuvena priča o "prvom putu" zaista drastično razlikuje od onih koje čujemo danas od njihovih ćerki.

Milka (57)

Imala sam dečka u kog sam bila mnogo zaljubljena, ali s njim je to bila više školska ljubav, imali smo 18 godina i nismo daleko odmakli. Onda je on otišao u vojsku, pa smo se dogovorili da ga ja čekam. Međutim, posle nekih šest meseci, ja saznam da je on mene prevario. Raskinula sam tad s njim i odlučila da ću da se udam za prvog koji naiđe. I evo i dan danas sam sa tim koji je prvi naišao, 36 godina kasnije, a uzeli smo se posle samo mesec dana zabavljanja, tako da sam i nevinost izgubila tek u braku. Sećam se da prvi put nije bilo ni približno kao nekoj u bajci, kako sam ja to zamišljala, pošto nisam o seksu ni znala mnogo, bila sam mlada i stegnuta, nisam umela da se opustim, da uživam u tome.

Mira (56)

On je bio ljubav mog života, a prvi put smo vodili ljubav kad sam imala 17 godina, u kući mojih roditelja koji su bili na nekoj svadbi. Nije dugo trajalo, mene je bolelo, a on se rasplakao jer je hteo da sa mnom izgubi nevinost prve bračne noći, pa ga je grizla savest što nije ispalo tako. Sada mi je smešno kad pomislim da posle toga nismo ni stajali, a evo u braku smo već 100 godina.

Jovanka (71)

Imala sam gomilu udvarača u tom periodu, početak sedamdesetih je bio. Družila sam se sa umetnicima, muzičarima, a godinama sam bila u vezi sa vođom jednog, u to vreme poznatog benda koji mi je pisao ljubavne pesme i obožavao me. S njim nisam želela da mi bude prvi put, a onda sam preko zajedničkih prijatelja upoznala njega. Njega koji je pobedio upornošću, inteligencijom, a još je na sve to bio jako zgodan i lep, crna kosa, plave oči. Posle mesec dana poznanstva me je odveo kod rođaka na more i tamo, na nekoj pustoj plaži smo to uradili prvi put. Meni je to sve bilo kao neki film, nestvarno, divno. Evo, u braku smo i dalje, ove godine slavimo 50 godina braka.

Vesna (63)

Meni su roditelji bili namenili jednog momka iz našeg mesta, koji je studirao u Beogradu i postao pravnik. Mislili su da će on da me izvuče iz bede. Nikako mi se on nije sviđao, ali nisam smela da im kažem da neću da budem s njim. On je došao na leto kući i izašli smo zajedno na korzo, bili su još neki njegovi drugovi.

Meni se dopao jedan od njih. Celo leto sam izlazila s „pravnikom“ samo da bih viđala tog njegovog druga. I čim se ovaj vratio za Beograd, ja prvi vikend sa drugaricom na korzo i pravo pred njega. Prošetali smo to veče i još koji put ali čim je zahlandelo više nije bilo vreme za šetnju, pa smo našli način da se zagrejemo.

