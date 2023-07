KUKU MENE ŠTO ĆU JA BEZ TEBE, JADNA NE BILA! Crnogorac prevario Milenu, pa je kumi se pomire: Sjela mi u krilo i ne znam đe ću je!

Veze umeju da budu komplikovane, posebno ako se uzme u obzir ono da su muškarci i žene dva različita sveta, pa šta god da se desi čini se da se ništa ne razumemo i da kad pokušavamo da rešimo problem, on postane još veći.

Dokaz za to je i jedan Crnogorac, koji je pravario svoju devojku i hteo je da se pomiri sa njom. On ju je prvo kumio i molio, pa je izvređao i nastavio da je moli, a video u kom se čuje šta joj je sve rekao, postao je pravi hit.

- Milena nisam hteo da te prevarim, slučajno je to bilo. Milena nemoj da mi pališ sin, kuku mene što ću ja bez tebe, jadna ne bila. Nemoj Milena, znači Milena molim te, nemoj, slučajno je bilo. Sela mi je u krilo, ja pijan, ne znam što ću s njom, đe ću je, poljubih je slučajno, ali to nije prevara brate, nisam to hteo brate, razumeš li me? - pokušavao je da se izvini, a onda je prešao na deo za koji je očigledno mislio da je moli, ali ju je ustvari izvređao:

- Mršaćemo zajedno, trčaćemo, neću te više zvat debela nikad u životu, znači evo jedi koliko oćeš. Tri frižidera ću ti napunit, pojedi ih cela, samo da se pomirimo. Nemoj, nemoj molim te.

Video je brzo postao viralan i izazvao je veliki broj komentara. "E jadan, Milena oprosti mu", "Ajmo manipulatori", "Milena, znam kako je to, nemoj Milena", "sjela u krilo i da ne zna đe će je hahahahahaha", "Jaoj kuku, evo kava mi na nos krenula", "Milena odapni strelu", bili su samo neki od komentara.

(Kurir.rs)

