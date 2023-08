TRAŽIO BIOLOŠKU MAJKU 20 GODINA, RADILI NA ISTOM MESTU, A NIKADA SE NISU SRELI: Nakon jedne PORUKE njegov život se promenio ZAUVEK

Bendžamin Hulberg iz Jute, zamenski učitelj u srednjoj školi, od malena je znao da su ga mama i tata, Anđela i Brajan Hulberg, usvojili. Oduvek je želeo da sazna nešto o svojoj biološkoj mami i poreklu, ali jedino što je saznao je bilo njeno ime - Holi.

- Razgovor s roditeljima o Holi je uvek bio pozitivan. Moji roditelji su ili izražavali zahvalnost Holo ili sam ja pričao o tome kako sam joj ja zahvalan i kako je želim jednog dana upoznati - rekao je 21-godišnjak.

U međuvremenu, Holi Širer nikada nije zaboravila bebu koju je dala na usvajanje na Dan zahvalnosti pre 21 godinu.

- Uvek mislim na njega. Još više tokom praznika i za njegov rođendan. To je bura emocija - rekla je njegova biološka mama Holi Širer (37).

U vreme kad je ostala trudna Holi je bila tinejdžerka. Prve tri godine nakon usvajanja Hulbergovi su slali Holi pisma i fotografije, ali to je stalo nakon što se zatvorila agencija za usvajanje 2014. godine.

Holi je uvek zanimalo kako je te je jednom prilikom pretraživala internet i naišla na Bendžaminov profil na društvenoj mreži.

- Imao je 18 godina kada sam ga našla i jako sam oklevala. Toliko toga mu se događalo u životu. Zadnje što sam želela je stvoriti mu problem. Tako da sam samo gledala iz daljine - rekla je.

To sve Bendžamin Hulberg nije znao. On je godinama s roditeljima pričao o tome kako pokušava pronaći svoju biološku mamu. Pisao je pisma, upisao se u registar usvajanja, pa čak i uradio DNK test u nadi da će pronaći biološku mamu za koju je samo znao da se zove Holi.

Dakle, kada mu je Holi pre šest meseci poslala poruku na Fejsbuku u kojoj mu čestita rođendan, Bendžaminu se svet okrenuo naglavačke.

- Sećam se tačno mesta na kojem sam bio kada sam dobio poruku. Bio sam na poslu. Uzeo sam telefon, video njenu poruku i samo sam odgovorio 'Ćao! Otkud se znamo?' - ispričao je.

- U odgovoru mi je objasnila ko je i tu sam ostao šokiran - dodao je.

Bendžamin je rekao da je ta sudbonosna poruka izazvala jaku emocionalnu reakciju.

- Plakao sam. Sve su to bile vrlo pozitivne emocije. Ali za mene je ovo dan koji sam čekao poslednjih 20 godina svog života i shvatiti da se to konačno događa je bilo nestvarno. Bilo je puno toga za procesuirati - objasnio je.

Nakon toliko dugog čekanja, Bendžamin nije gubio vreme, odmah ju je pitao da se nađu.

- Tražio je da se nađemo, i to odmah, što me je malo uznemirilo - rekla je Holi i nastavila da to 'nije očekivala', ali da se on odmah želeo upoznati pa da su se dogovorili da se sledećeg dana nađu na večeri u Red Robinu s obe njihove porodice.

- Nisam hteo više da čekam. Čekao sam 20 godina i to mi je bilo dovoljno - dodao je Bendžamin.

Tako su se 21. novembra 2021. Bendžamin i Holi konačno ponovo susreli zajedno s njihovim porodicama. Holi i njena porodica prvo su se našli s Anđelom i Brajanom Hulbergom.

- Izgledali su isto kako sam ih se i sećala, i to je bilo lepo. Čekali smo i razgovarali dok nismo seli - rekla je.

- Onda, otprilike pet minuta nakon što smo seli, pojavio se Bendžamin, prišao mi je i potapšao me po ramenu. Preplavila me je radost. Zagrlili smo se i tako ostali da sedimo jedno pet minuta - grleći se i plačući. Nisam mogla verovati da se to događa - ispričala je Holi.

- Kad sam je video, ustala je i zagrlila me, a ja sam zaplakao. Samo sam je pogledao i pomislio: ‘Stvarna si, i tu stojiš ispred mene.' To je bilo neverovatno - dodao je.

Definitivno bih rekao da je to ostvarenje sna - nastavio je.

Ponovni susret porodica Širer i Hulberg trajao je više od tri sata.

- Osećao sam se kao da nije prošlo 20 godina, iako je prošlo 20 godina jer je Bendžamin odrastao, ali ta veza je još uvek postojala - rekla je Anđela Hulberg (47).

- Mislim da je Bendžamin neverovatno srećan što ima sve ove ljude u svom životu koji ga vole - dodala je.

Holi i Bendžamin su takođe shvatili da nakon svih ovih godina nisu bili predaleko jedno od drugog, jer su oboje u poslednje dve godine radili u bolnici St. Mark's Healthcare u Solt Lejk Sitiju.

Holi je medicinska sestra u The Heart Center u St. Marku, dok Bendžamin volontira u bolničkoj jedinici neonatalne intenzivne nege.

- Svako jutro prolazila sam kroz žensko odeljenje da bih došla na svoje radno mesto. Tako da sam svaki dan prolazila pored jedinice za intenzivnu negu novorođenčadi. Parkirali smo u istoj garaži, mogli smo biti na istom spratu, nismo imali pojma da smo tako blizu - rekla je Holi.

Otkako su se ponovo našli, Bendžamin je počeo da se druži i sa svojim mlađim polubratom i polusestrom. Svake nedelje se nalazi s Holi u njenoj kancelariji, koju takođe zove mama.

- To što mogu doći do Holi, sesti sa njom i popiti kafu pre odlaska u smenu, je neverovatno - rekao je.

- Uzbudljivo je. Postala sam deo njegovog života. Samo to što znam da imam njegov broj telefona i da ga mogu nazvati kad god poželim je čista sreća - rekla je Holi.

Bendžamin Hulberg ima ohrabrujuću poruku za druge ljude koji traže svoje biološke roditelje, piše Good Morning America.

- Nemojte prestati da se nadate. Taman pre nego što mi se Holi javila sam polako počeo gubiti nadu. Pokušao sam je pronaći na toliko načina i ništa mi nije uspelo. Javila se kad sam to najmanje očekivao. Bilo je to nešto što se dogodilo iz vedra neba. To se ne događa svima - objasnio je.

- Upoznavanje s mojom biološkom porodicom i upoznavanje sa svojom polubraćom i susret s mojom biološkom mamom, to je za mene bilo jako isceliteljski. Postojala je mala rupa u meni za koju nisam znao da postoji i pronalazak njih ju je ispunio. Osećam se kompletno. Osećam se kao da sam konačno spreman nastaviti sa svojim životom - zaključio je.

