"KAD SMO OTIŠLI DA GA UPOZNAMO IMALI SMO STRAŠNU TREMU" Ispovest Gorana Šušljika i njegove supruge o usvajanju dvojice SINOVA

Glumac Goran Šušljik i njegova partnerka, pijanistkinja Irina Dečermić, u braku su više od dve decenije i imaju dvoje dece Đorđa i Dušana. Glumac i pijanistkinja su svoje naslednike usvojili, a sada su podelili iskustvo sa usvajanjem, ali i otkrili male tajne svoje porodice.

- Što se tiče Đorđa, on je bio u jednoj hraniteljskoj porodici, mi smo došli da prvi put ga vidimo. Sećaš se kad smo parkirali kola nedaleko od te kuće? Videli smo jednu ženu, hraniteljku i njega koji je tako nekako odjednom iz tog naručja, bio je mali, godinu dana, odjednom se ispravio i otvorio te svoje velike lepe oči na nekih stotinak metara od nas i izgledalo je kao da nas čeka. Mislim, on nije ništa od toga mogao da čuje, niti da razume, ali eto to osećanje da je on spreman za nas je možda naše učitavanje, ali prosto je to naša priča - ispričao je glumac Goran Šušljik za "Insajder", a zatim je njegova supruga pijanistkinja Irina Dečermić dodala:

- U isto vreme veliko uzbuđenje, a i strašna trema, jer vi idete da upoznate svoje dete. Srce mi je lupalo. To su najuzbudljiviji trenuci mog života.

Nekoliko godina kasnije u njihov dom stigao je i mlađi sin Dušan.

- To je već bilo lakše. Tri godine kasnije se rodio Dušan. Kad smo išli da vidimo Dušana, već smo bili utrenirani, znali smo da je to to - ispričala je Irina.

Goran Šušljik je objasnio kako je kod njega na jednom letovanju proradio očinski instinkt, zbog čega se, kako je rekao, prvi put osetio kao tata.

- Pitanje je tog biološkog ili roditeljskog instinkta. On je duboko u svakom od nas. Nevezan je samo za biološku decu. Sećam se kada smo sa Đorđem bili na moru prvo leto. Bio je strašno nemiran, večerali smo, bio sam okrenut ka Irini. Samo sam u jednom trenutku video da on naglo pada sa stolice. Ja sam uspeo da svoju šaku pružim i da njegova glavica ne udari o nešto tvrdo. Tu sam bio siguran da sam otac. Prosto, ta brzina, instinkt da uradiš to da sačuvaš nešto tvoje - ispričao je Šušljik anegdotu sa putovanja.

Sin Dušan ima sklonost ka muzici

Ponosna majka dečaka vrlo je posvećena roditeljskoj ulozi, a voditeljka je ispričala kako je Irina odgovorila na svaki zahtev sina, kada je jednom 100 puta u minuti izgovorio reč "mama".

- Dušan to i sad radi, ali je toliko sladak, a i potrebno mu je. Vi reagujete na nešto što vidite da je detetu potrebno. Nije hir u pitanju, morate da imate snage i strpljenja za tu njegovu potrebu - ispričala je supruga glumca, pa otkrila da njihov mlađi sin ima posebnu sklonost ka muzici.

- Dušan ima jednu veoma specifičnu sklonost ka muzici. Ima oštećen sluh i nosi aparate, ali muzika mu mnogo znači. Ume da proceni dobru muziku, voli da to podeli sa nama. Ima afinitet prema muzici, prema vizuelnom, da pravi svoje instalacije. Čini mi se da oseća neku bliskost kada je umetnost u pitanju. Za Đorđa on krije šta su njegova interesovanja. Bio je veliki sportista do pre par meseci. Sad je odustao od te ideje, hvala Bogu. Sportski život je zaista strašno težak, zahtevan i surov - rekla je pijanistkinja.

