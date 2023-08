BOSANKA SE UDALA ZA TURČINA, PA OTKRILA ŠTA JU JE SNAŠLO SA SVEKROM I SVEKRVOM: "Muž će doneti odluku"

Naida Bojnakova, influenserka iz Bosne, otkrila je kako joj je suprug iz Turske promenio život.

Kada je otvorila Jutjub kanal, stekla je veliku popularnost. Naida Bojnakova je iz Bosne, tačnije iz Sarajeva, gde je završila školovanje i bila zaposlena u banci. Kada je upoznala Barana, momka iz Turske, nije ni slutila koliko će joj se život promeniti. Upoznali su se sasvim slučajno, a da stvar bude zanimljivija, Baranovi prijatelji su Naidini poznanici.

Prvi kontakt dogodio se putem Instagrama. Nakon mesec dana dopisivanja, Baran je odlučio da dođe u Sarajevo. Veza je na samom početku funkcionisala na daljinu, a kako je odnos postajao sve teži za opstanak, Naida je odlučila da se preseli u Tursku. Brzo je usledilo venčanje u Istanbulu, a svadba je napravljena u Sarajevu. Naida je na Jutjubu uglavnom objavljivala snimke u kojima otkriva kako izgleda život u Turskoj iz ugla žene sa Balkana. Njih dvoje već godinama žive u Alanji.

"Između života u Bosni i Turskoj, biram Tursku. Tamo imam veću slobodu, kao i više mogućnosti za sve. Nekako, kao da mom senzibilitetu više odgovara Turska, jer je veća i ima više zanimljivih stvari", objasnila je Naida u jednom od svojih snimaka. Kako je otkrila, sa svekrom i svekrvom nikada nije imala problema. Dobro je prihvaćena, od samog početka.

"Mene su oni odmah prihvatili dobro, barem je meni to tako izgledalo. Baran je inače osoba koja je živela u različitim mestima u Evropi i Južnoj Americi, tako da je uglavnom bio odvojen od svoje porodice. On je momak koji je uvek sam donosio odluke za sebe. Tako da, verujem, da me možda čak i nisu zavoleli na prvu, ne bi se toliko mešali u to, zato što je Baran taj koji donosi odluke. Međutim, sada kad smo postali bliski, zaista nemam problema sa njima. Imamo jako lep odnos, znam da su tu uvek za mene i da me poštuju i vole. Uvek mogu da mi se obrate za sve, tako da nikad nisam ništa loše od njih doživela", ispičala je Naida i dodala da su žene sa Balkana daleko bolje od njihovih.

"Moram da vam kažem, žene sa Balkana su kraljice! To su inteligentne žene, lepe i uglavnom vredne. Tek kad odete u neku drugu zemlju da živite, videćete koja je vrednost naših žena. Moj muž takođe to često kaže. O Turkinjama imam lepo mišljenje, ali što se njih tiče, nisu toliko vredne, nisu otvorene kao mi. Kada sam sa njima, nikad ne znam šta tačno misle o meni, dok smo mi otresite i otvorene", rekla je ona i dodala:

"S obzirom na to da je Turska spoj siromaštva i bogatstva, mislim da je materijalni status u Turskoj mnogo prenaglašen. Dakle, ovde je prenaglašen i luksuz, a i siromaštvo. Ovde je luksuz mnogo cenjen i zastupljen. Kako ćete vi živeti u Turskoj, zavisi prvenstveno od novca", rekla je Naida.

(Kurir.rs/ Mondo)

Bonus video:

