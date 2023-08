SVI MISLE DA SMO MAMA I SIN, ALI VOLIMO SE: Između njih skoro 30 godina razlike, ljudi ih čudno gledaju, a oni planiraju VENČANJE

Luk Elis i Stef Vajt iz Devona, između kojih ima 29 godina razlike, počeli su da ćaskaju na društvenim mrežama prošlog juna i kliknuli su od prvog dana. Kada su se dva dana kasnije lično sreli, 'dogovor je sklopljen' i počeli su da se zabavljaju. Par sa ozbiljnom razlikama u godinama, koji se često pogrešno smatra majkom i sinom, tvrdi da je to bila 'ljubav na prvi pogled' kada su se upoznali, a sada su vereni nakon samo šest meseci zabavljanja, prenosi Miror.

Luk je rekao da ga je privukla zdrava, prizemljena ličnost 54-godišnje Stef, dok su mu njen drski šarm, staromodne vrednosti i viteška priroda ubrzali rad srca. Mama četvoro dece je čak priznala da je mislila da je „osvojila na lutriji“ kada je Luk došao na njihov prvi sastanak, a sada kažu da su srodne duše. I, uprkos podršci porodice i prijatelja, Luk tvrdi su naleteli na različite reakcije zbog njihove veze. Mnogi stranci su ih zbunjeno gledali, a neki su ih čak pitali i „šta misle komšije?“ Ali par se jednostavno smeje takvoj negativnosti jer njihova ljubav iz dana u dan postaje sve jača i nadaju se da će se venčati krajem ove godine.

Deleći svoju priču, par se nada da će podići svest o razlikama u godinama i ispraviti zablude oko njih, uključujući i da su ukorenjene u seksualnim fetišima.

- Nismo samo vereni, mi smo srodne duše i najbolji prijatelji - rekao je Luk. Neki ljudi, kaže, postanu paranoični zbog godina ili šta već, ali on nije ni video njene godine. "

- Prvo sam video njenu ličnost, njeno srce i dušu, i sve ostalo na njoj. Samo sam se zaljubio u nju zbog toga. Sve na njoj je savršeno - objasnio je on i dodao:

- Moja mama i Stef su istih godina. Neki ljudi nas gledaju i misle 'da li je ovo neka vrsta vrlo čudnog odnosa majke i sina?' Znamo da su nas neki ljudi gledali kao da žele da kažu "ovo je veoma čudno", i sve su to samo izrazi lica. Čini se da mnogi ljudi misle da je veza vezana za seksualni fetiš, a nije samo to. Nije tako. Sve je u ljubavi, posvećenosti i zajednici u braku. Moj pristup je da je ona ljubav mog života, učiniću sve da je zaštitim od bilo kakvog oblika negativnog uticaja. Ne bi trebalo da živi osećajući se ranjivo i uplašeno.

Luk je nastavio:

- Počeli smo da pričamo, pričali smo zaista dobro i činilo se da smo kliknuli od prvog dana. Od tog prvog dana kada smo se upoznali postojala je trenutna veza. Bio je to trenutak Eureke i samo smo želeli da se vidimo sve više i više. To je definitivno bila ljubav na prvi pogled. To je dan koji smatramo godišnjicom jer je naša veza počela kada smo se prvi put sreli.

Stef, koja je priznala da ne može da pronađe nijednu lošu stvar da kaže o svom vereniku, rekla je da je biti s njim veoma zabavno. Spontani par ne voli ništa više od skakanja u automobilu i odlazaka na putovanja. Luk je rekao da su postali intimni bez ikakvih svađa nakon što su zajedno proveli 36 sati putujući po Devonu dok su se zabavljali. Bio je to jedan od ključnih trenutaka koji ga je naveo da zaprosi Stef na obali Sidmuta, gde su otišli ​​na svoje prvo zajedničko putovanje.

