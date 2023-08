VOLIM GA IAKO JE STARIJI OD MOJIH RODITELJA: Imam 28 godina i udala sam se za DEDU od 70! Kažu da sam SPONZORUŠA, a ovo je ISTINA

Supružnici Dejvid (70) i Džeki (28) dele svoje intimne trenutke na društvenim mrežama, odgovarajući svima koji tvrde da među njima nema ljubavi zbog značajne razlike u godinama.

Žive u Ouklandu u Kaliforniji i upoznali su se pre sedam godina.

- Upoznali smo se kada sam bio na Filipinima. Koristio sam sajt za upoznavanje i jednog dana sam video njen profil.

Praktično sam skočio iz stolice. Bio sam tako impresioniran onim što sam video - objasnio je David za Jutjub kanal Love Don't Judge. Odmah je poslao poruku Džeki i bio je presrećan jer je pristala da se nađemo u Starbaksu.

- Nisam mu gledala profil. Nisam imala pojma kako to izgleda. Izlazak je bio zabavan. Mogla sam da kažem da je džentlmen i da je zaista fin - dodala je Džeki.

Dejvid se vratio u SAD, ali Džeki nije mogao da zaboravi, pa je samo tri meseca kasnije ponovo došao na Filipine i iznenadio svoju izabranicu prosidbom. Otprilike 11 meseci kasnije dobila je vizu i tada su počeli da planiraju venčanje, prenosi Mirror.

- Venčanje je bilo veoma zabavno i bio je to najlepši dan u mom životu. Moji roditelji i braća nisu stigli u SAD. Moja porodica i prijatelji me podržavaju. Nikada neću požaliti što sam se udala za Davida jer je on zaista dobar čovek. On me voli, poštuje i najbolji je - kaže Džeki.

Iako ona tvrdi da je razlika u godinama nije zabrinjavala, Dejvid priznaje da je razmišljao o tome kako će je drugi prihvatiti.

- Bio sam zabrinut, ali ne iz svoje perspektive, već iz Džekine perspektive. Dok sam joj se udvarao, stalno sam je podsećao na razliku u godinama i govorio joj da sam stariji od njenih roditelja - iskren je Dejvid.

- Često sam je pitao da li je sigurna da želi da nastavimo našu vezu, ali svaki put je bez oklevanja odgovarala da hoće - kaže Dejvid. Džeki radi u lokalnoj prodavnici i svake godine se vraća na Filipine da poseti svoju porodicu i finansijski im pomogne.

- Ja sam u penziji i plaćam većinu računa, ali Džeki mora da izdržava porodicu - kaže Dejvid.

Između smena na poslu, Džeki objavljuje detalje o svojoj vezi sa Dejvidom na društvenim mrežama i odgovara na mnoga pitanja koja joj tamo postavljaju. Međutim, suočila se sa brojnim kritikama jer mnogi smatraju da njihova ljubav nije prava.

- Sve u svemu, dobili smo mnogo pozitivnih komentara, ali treba reći da nije svaki komentar baš takav - priznao je David.

- Mnogi ga zovu mojim „sponzorom“, a mene optužuju da sam sa njim zbog državljanstva ili novca. Ali to me zapravo ne pogađa jer nije istina. Znam sebe i znam da nisam takva - kaže ona.

Uprkos negativnim komentarima, Dejvid kaže da mu se život dramatično popravio otkako je bio sa Džeki toliko da ne može da zamisli ni trenutak bez nje.

- Otkad smo se upoznali, nisam bio srećniji. Ako se dvoje ljudi vole i žele da idu zajedno kroz život, godine su samo broj - rekao je on.

" I evo ga, ovogodišnji dobitnici Oskara. Neverovatan učinak tokom svih ovih godina, Džeki, kapa dole“, napisao je pratilac. " Definitivno je zaljubljen u nju i mislim da ga ona voli i poštuje", piše drugi.

- Vidi se neiskrenost u njenim očima kada priča o vremenu koje provode zajedno - dodao je treći.

- Razlika u godinama mi ne smeta sve dok je ljubav iskrena i u skladu sa zakonskim starosnim granicama. Želim im sve najbolje - zaključio je pratilac.

