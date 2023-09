MLADA POLICAJKA POČELA DA TRPI BOLOVE U KOLENU: Lekari su mislili da je povreda, a onda je postavljena STRAŠNA DIJAGNOZA!

Policajka iz Jorka Eli Dovne u oktobru 2020. godine počla je da oseća bolove u levom kolenu. Ova mlada 27-godišnja žena obratila se lekaru opšte prakse koji joj je rekao da je to samo istegnuće ili uganuće koje će vremenom popustiti.

Eli je u oktobru 2020. godine, kada je počela da oseća bolove u kolenu, telefonom kontaktirala sa svjim lekarom opšte prakse koji joj je tom prilikom objasnio da je problem u mekom tkivu oko njenog kolena - kao što je istegnuće ili uganuće - koji će zalečiti mirovanjem.

Pošto su se bolovi nastavili, Eli je pozvala ponovo doktora i insistirala na pregledu, koji je obavljen tek u martu 2021. godine. Njen lekar opšte prakse rekao je da je imala oštećenje ligamenata - kada se vezivno tkivo između kostiju prenateže i pokida. Rekao joj je da se sama obrati fizioterapeutu, koji je preporučio da uradi skener.

Skenerom je otkriveno da Eli zapravo ima osteosarkom - vrstu raka koji pogađa kosti. Rezultati su pokazali da je imala tumor od 10 centimetara koji raste u njenoj tibiji - drugoj najdužoj kosti u telu, koja se proteže od malo ispod kolena do skočnog zgloba. Nakon operacije i nekoliko meseci hemioterapije, Eli je uspela da se izleči i apeluje na sve ljude kao i lekare da se provere karcinoma vrše što više kako se ne bi više dešavali slučajevi poput njenog.

Svake godine oko 160 ljudi u Velikoj Britaniji i 1.000 u SAD oboli od raka, piše "Dailymail".

Simptomi osteosarkoma

Među najčešćim simptomima su bolovi u kostima i zglobovima, lake modrice i prelomi kostiju i prelomi, uzrokovani slabljenjem kosti usled tumora.

- Kada sam prvi put dobila dijagnozu, osećala sam se utrnulo. Trebali su meseci da shvatim i prihvatim stvarnost. Sećam da sam bila u bolnici tokom Božića i jednostavno saznanje o dijagnozi i bolesti me je pogodilo. Do tog trenutka, osećala sam se kao da sam se samo vrtela u krug u svom životu, a da nisam imala priliku da u potpunosti shvatim šta mi se dešava - kaže Eli za "Dailymail", dodajući da nijednog momenta nije posumnjala da bi njeni simptomi mogli biti rak.

- Brinula sam se da sam samo dramatična i preoprezna. Da nisam bila kod fizioterapeuta, jednostavno bih i sama digla ruke i ne bih dalje gurala doktore. Prilično je zastrašujuće kada pomislim na to da je tumor nastavio da raste brzo i da je mogla kost da mi pukne iznutra - objašnjava Eli dodajuće da je to moglo dovesti do širenja raka i i fatalnog ishoda.

Operacijom uklonjen deo kosti

Nakon njene dijagnoze, hirurzi su uklonili deo Eline kosti tibije i zgloba kolena u pokušaju da je oslobode tumora. Zatim je bila podvrgnuta hemioterapiji do oktobra 2022. godine.

Međutim, samo dva meseca nakon završetka lečenja, skeniranje je otkrilo da ima rak u plućima i da su se razvila još dva tumora osteosarkoma.

- Moja druga dijagnoza me je mnogo teže pogodila. Bio sam zabrinut i nisam znala kako da kažem svojoj porodici; upravo su prevazišli loše, nisam želela da ponovo prolaze kroz to. Znali smo šta nas čeka, pa je nekako bilo strašnije - otkriva Eli.

Venčanje na Kipru

Pre drugog ciklusa lečenja, Eli je otišla u kliniku za plodnost da izvadi svoje jajne ćelije u nadi da će ih koristiti za začeće u budućnosti.

Završila lečenje u aprilu ove godine i sada je bez raka, iako ima jedan mali čvor na plućima, koji se prati putem skeniranja svaka tri meseca. Ali ona kaže da je sada u stanju da konačno obnovi svoj život i planira venčanje na Kipru u proleće 2025. sa svojim partnerom Maksom (27).

Povratak u normalan život

Uprkos njenoj početnoj borbi za dijagnozu, Eli kaže da je lekarski i bolnički tretman prema njoj od tada bio odličan.

- Razumem da bi skeniranje svakog mladog pacijenta koji ima blagi bol u kolenu koštalo toliko novca, jer u devet od 10 slučajeva ne bi trebalo da brinete. Međutim, verujem da bi trebalo da postoji proces skrininga i kontrolne, kao što postoji kod raka dojke, jajnika i prostate, kako se slučajevi kao što je moj ne bi ponovili u budućnosti - kaže Eli i dodaje da se dobro oporavlja i raduje se povratku na posao i u normalnan život.

- Trenutno radim na osnivanju dobrotvorne organizacije koja će pomoći u podršci ljudima od 25 do 35 godina koji boluju od raka ili žive sa njim. Radujem se planiranju svog venčanja i pokušaju da dobijem bebu: sve ono što sam bila spreman da uradim pre raka - zaključuje Eli.

