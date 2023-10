EGIPATSKO LETOVALIŠTE ZA KOJE MALO KO ZNA: Upoznajte Marsu Alam, letovalište daleko manje poznato od Hurgade, ali prelepo

Marsa Alam je nesumnjivo jedno od najmađih letovališta u Egiptu. Smešteno na zapadoj obali Crvenog mora i 220km od Hurgade, nekada skriveni biser, ovo mesto je pre desetak godina postalo atraktivno i dostupno svima. Pored prelepih peščanih plaža, među kojima je najpoznatija Abu Dabbab, Marsa Alam je poznata i po smaragdno-tirkiznom moru.

Gosti ovde mogu da uživaju u netaknutoj prirodi nacionalnih parkova koji su smešteni u koralnim grebenima, kao i u plivanju sa kornjačama i posmatranju šarenih ribica, oktopoda, čak i morskih krava. Ovaj raj za ronioce sa prelepim luksuznim resortima i istorijskim spomenicima u okolini, svima omogućava provod po želji i obećava da nikog neće ostaviti ravnodušnim.

Casa Blue Resort 5* nalazi se u mestu Marsa Alam, oko 230km od aerodroma u Hurgadi.

Luksuzno odmaralište smešteno u jednoj od najlepših regija Marsa Alam idelnom destinacijim za ljubitelje podvodnog sveta, gde možete uživati u All Inclusive conceptu 24h i čarima crvenog mora. Hotel ne prima decu mlađu ispod 12 godina i za njih su obezbeđeni Kids room i igralište, kao i Aqua Park.

Hotel ima privatnu peščanu plažu sa lagano aktivnim programom joge, vodenog aerobika i jednom nedeljno zabava na plaži sa besplatnom upotrebom ležaljki i suncobrana. Veći deo je lepo uređena kupališna zona sa plitkom vodom.

Hotelski kompleks raspolaže sa nekoliko smeštajnih jedinica i sve imaju terasu/balkon, klima uređaj, sef, mini bar, SAT LCD TV, fen za kosu.

Superior room je veličine oko 36m2 sastoji se od jedne prostorije sa francuskim ležajem ( dimenzije 200cm) ili twin krevetima. Može imati pogled na baštu, more ili bazen. Hotel ima brojne druge tipove soba, koje osim što su prostranije i imaju više sadržaja, nose sa sobom i druge pogodnosti u vidu proširene usluge u hotelu. To su Deluxe jacuzzi, Romantic Deluxe, Swim up, Panoramic suite, Royal suite sa privatnim bazenom, Infinity suite.

Usluga u hotelu je All Inclusive koncept 24h doručak, ručak, večeru, kasna večera. Hrana je interaktivno iskustvo gde će kuvari kuvati na različitim stanicama, sve je sveže spremljeno u interakciji kuvara sa gostima. U konceptu su i užine i domaća alkoholna i bezalkoholna pića. Hotel ima glavni i 2 a la cart restoran Oriental i Kai Japanese, Food court ( sneck restoran) i nekoliko barova – Lobby Bar, Relaxing Pool Bar, Main Pool Bar, Card room, Blue Stage Special Lounge, Friday Disco & Cafe. Dodatna doplata postoji za Friday Disco & Cafe ( plaća se hrana i uvozna pića), sveže ceđene sokove i sve ostalo van koncepta.

Casa Blue Resort 5* ima svoj manji šoping centar, konferencijsku salu, kliniku koja radi 24/7, shisha & tobacco corner, servis za pranje i sušenja veša, a moguće je iznajmiti limuzinu i organizovati transfer do aerodroma.

Hotel ima bazen za odrasle, jedan dečiji bazen, aqua park, odbojku na plaži, boćanje, fudbal, stoni tenis, pikado i ostale dnevne animacije i večernji program. Dodatna doplata postoji za usluge ronilačkog centra, sportova na vodi, bilijar, jahanje konja, Wi-Fi internet i ostalo van koncepta.

Casa Blue Resort 5* poseduje Spa centar, ali se sve usluge plaćaju - sauna, parno kupatilo, tursko kupatilo, jacuzzi, masaže i ostali tretmani.

