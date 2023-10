ZA SVET BIO SAVRŠEN I ŠARMANTAN, A ONA PROLAZILA PAKAO: "Kontrolisao je svaki moj korak, snimao u bašti, udarao i nazivao GLUPOM"

Postavio je sedam nadzornih kamera u kuću i pratio na pametnom satu svaki njen korak i novac koji je potrošila

- Retko sam pretraživala bilo šta kontroverzno na svom pametnom telefonu. Dok sam noću ležala u krevetu, pokrivena jorganom, pratilo se moje skrolovanje. Dok sam sedela na krevetu, kamera me je snimala kao i kada sam zalivala dalije u bašti.

Kada sam kupila maslinovo ulje, banka je poslala obaveštenje o kupovini. Čak i kada sam šetala psa, bila sam praćena, rekla je Izabela za Dejli mejl.

Špijun koji je pratio svaki njen pokret bio je čovek koji je spavao pored nje - njen muž Dejvid. Instalirao je sedam kamera u zajedničkom domu, napravio zajednički profil za Epl uređaje, primao obaveštenja o njenim transakcijama na svom pametnom satu i znao gde se ona nalazi u svakom trenutku preko aplikacije "Find My Friends".

Tokom 15-godišnje veze, nevina upotreba tehnologije polako se pretvorila u zloupotrebu.

- Za spoljni svet, moj muž je bio šarmantan, svi su nam zavideli na privilegovanom životu. Niko ne bi pretpostavio da me je iza zatvorenih vrata nazvao bezvrednom kurvom, optužio me za prevaru i fizički nasrnuo kada sam mu zabranila da čita moje poruke. Kada sam spomenula da ću ga ostaviti, zapretio je da će se ubiti, tvrdi Izabela.

Sa tehnologijom koja mu je bila na raspolaganju, iskorenjivanje svake trunke privatnosti koju je imala bilo je još lakše. Na kraju je napustila muža, a da bi otišla morala je da isključi struju kako je ne bi uhvatio u bekstvu.

- Dejvid i ja smo prijatelji od fakulteta, ali smo počeli da flertujemo tek u kasnim dvadesetim. Svakodnevno mi je slao poruke govoreći da sam lepa i obasipao me poklonima. Sada shvatam da je to bio i pokušaj kontrole, ali tada sam bila polaskana. Zaključila sam da je naše čvrsto prijateljstvo idealna osnova za vezu, kaže Izabela.

Dejvid je još 2008. godine bio opsednut njenim Fejsbukom, pitajući se ko su muški prijatelji koji su je označili na fotografijama i kakav je njen odnos sa njima.

Osramotio je imidž devojke koja partija, pa je sve takve objave izbrisala. Između Dejvida i njenih prijatelja je raslo nepoverenje, zbog čega je prestala da se druži sa njima.

Jednog popodneva 2014. došao je kući sa pametnim zvonom na vratima sa kamerom koja bi se uključivala kada bi detektovala kretanje, a vlasnik bi dobijao obaveštenje na svom pametnom telefonu.

Uveravao je svoju ženu da će to pomoći da kuća bude bezbedna. Ubrzo su usledila pitanja gde je, zašto kasno dolazi kući i da li je otvorila vrata dostavljaču. Nekoliko meseci kasnije, predložio im je da otvore zajednički bankovni račun.

- Što da ne? Zarađivali smo podjednako i delili račune. Nisam očekivala da će povezati naš tekući račun sa pametnim satom tako da svaki put kada obavim kupovinu dobija obaveštenje. Pitao me je zašto sam kupila nove jastučnice ili da li je naš bankovni račun hakovan dok sam kupovala podmetače, prisetila se.

Delovao je sve paranoičnije po pitanju finansija, zbog čega su pristali da odvoje novac za kućni budžet.

- On me je 2016. zaprosio i ja sam prihvatila. Bio sam u kasnim 30-im i pokušavala sam da osnujem porodicu. Nadala sam se da će ga veridba podstaći da manje preispituje moja osećanja. Umesto toga, njegova paranoja je rasla, objašnjava Izabela.

Svaki muški kolega kojeg je spomenula i svaki vojnik koji je naišao postao je pretnja. Nije smela ništa da kaže ni roditeljima, koji su ga smatrali savršenim zetom, ni prijateljima od kojih se otuđivala i osećala sve izolovanije.

Godine 2017. prestala je da koristi društvene mreže kako bi izbegla ispitivanje.

- Počela sam da ulazim u kuću na zadnja vrata da ne bih aktivirala kameru. Dejvid mi se zahvalio što sam ukazala na bezbednosni propust i postavio četiri dodatne kamere da pokriju sve strane dvorišta, rekla je Izabela.

Konačno je izgubila strpljenje i pitala svog muža zašto mora stalno da zna gde se nalazi. Utrčao je u sobu i satima ležao na krevetu, odbijajući da govori. Drugo jutro je plakao i rekao da će se ubiti ako ga ostavim. Njegovo dugo ćutanje postalo je nedeljna pojava, isprekidano verbalnim zlostavljanjem.

- Jednog jutra sam se požalila da nemam dovoljno sredstava za čišćenje, Dejvid je prasnuo i nazvao me nezahvalnom kučkom. Rekao je da me niko drugi neće hteti jer sam bezvredna i glupa, plakala sam u kupatilu i verovala mu. Plašila sam se da će se ubiti i da ću ja snositi odgovornost, objašnjava ona.

Počeo je da prati njen mobilni telefon preko Epl AjDi koda, pitao ko su kolege sa kojima je na fotografijama, pratio njene pretrage na internetu, a situacija se pogoršala kada je 2019. počela da radi od kuće.

- Dejvid je postavio kamere u dnevnu sobu i kuhinju povezane na njegov mobilni telefon u slučaju da spoljne kamere pokvare. Nije mi bilo dozvoljeno da potrošim 5 funti na hidratantnu kremu, ali on je trošio stotine na tehnologiju da me prati. Dva puta, kada sam odbila da pokažem bezazlene poruke kolega na Vocapu, jedinom obliku komunikacije kome nije mogao da pristupi preko mog Epl AjDija, u besu me je gurnuo preko sobe, tvrdi Izabela.

Zbog stresa je prestala da jede i smršala. Pokušaji da osnuje porodicu su propali, a 2021. godine, kada joj je suprug predložio da se prate preko aplikacije Find My Friend, bila je preslaba da mu se suprotstavi.

Dok je šetala psa, dobila je poruku da je otišla predaleko od kuće i to je bila prekretnica.

- Ujutru sam ostavila mobilni telefon kod kuće da ne bi mogao da me prati i otišla sam kod psihijatra. Otkrila je da sam pod prinudnom kontrolom, koncept o kojem sam jedva razmišljala. Plakala sam od olakšanja kada sam shvatila da nisam poludela. Kada sam došla kući, dočekalo me je na desetine propuštenih poziva i poruka, priseća se ona.

Sutradan je sve ispričala roditeljima pod izgovorom da ide im donese poklon. Pristali su da se preseli kod njih i otvore račun u banci na njihovoj adresi.

Sutradan je isključila struju u celoj kući jer je to bio jedini način da se ugase kamere.

- Zvao me je skoro odmah. Mirno sam mu rekao da nema struje i jurila po kući pakujući se. Izbrisala sam aplikaciju i isključila telefon. Pozvao je moje roditelje, na šta mu je otac rekao da sam otišla i da se ne javljam. Sutradan su me dočekale ljutite poruke, kaže Izabela, prenosi Jutarnji.

Mesec dana kasnije podnela je zahtev za razvod braka, a sudija joj je savetovao da bivšeg muža prijavi policiji, ali i dalje shrvana nije želela da ga vidi na sudu.

