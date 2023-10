PRONAŠLA SAM PISMO IZ 1908. GODINE I OTKRILA SAM MRAČNU TAJNU: Jedna žena je to ponela sa sobom U GROB, a ja ne znam šta da radim!

Žena je otkrila mračnu porodičnu tajnu nakon što je pronašla izgubljena pisma koja su nastala početkom 20. veka.

Čelsi Braun (28) iz Njujorka u starim pismima razotkrila je mračnu porodičnu tajnu. Naime, Čelsi istražuje stare dnevnike, pisma i pokušava da ih poveže s njihovim potomcima pomoću genealogije i istorije. Ali, kada je naišla na svoje najnovije otkriće, bila je nesigurna da li ih treba vratiti porodici jer je razotkrila tajnu aferu.

Otkrivena afera

- Tajna pisma su otkrila aferu koja se dogodila između žene i najboljeg prijatelja njenog verenika. Ova se afera dogodila tokom njihove veridbe i verovatno u prvim godinama njihovog braka - rekla je, a zatim je dodala:

- Ima još toga što su pisma otkrila, ali to neću govoriti u javnosti, zbog zaštite identiteta porodice, ali to je svakako bio ljubavni trougao. Osećala sam se loše. Teško je to objasniti. Ova težina je nešto što nosim sa svakim podatkom kojim rukujem, a koji otkriva osetljive ili emocionalne informacije o porodici.

Čelsi je pisma pronašla preko dobavljača u Kaliforniji, s kojim redovno sarađuje na nabavci istorijskih dokumenata. Nakon što je pročitala pisma, uspela je da sazna u kom istorijskom momentu su nastala. Tajna pisma su iz razdoblja između 1908. i 1911. godine i bila je zadivljena detaljima.

Pomoć potražili od svojih pratilaca

Ali, shvativši tajnu koju bi pisma mogla da razotkriju, Čelsi se trudila da uđe u trag istorije porodice, ali dok je odlučivala šta će da uradi, pitala je svojih 90.000 pratilaca na svom Instagram profilu za mišljenje.

Jedna osoba je napisala: "Možda da se obratiš porodici i objasniš im da bi u pismima mogle biti neke tužne/nepoznate informacije? Tako da mogu da odluče da li žele li ne da pročitaju pisma."

Drugi je dodao: “Kad bi ti neko rekao tajnu o sebi koja bi povredila druge, sumnjam da bi ju je rekla. Od toga ne može da bude ništa dobro. Nemoj da kažeš.”

- Dao bih im. Osećam da svaka porodica ima neke tajne i to bi moglo da objasni mnogo toga. Pokušajte možda da pronađete mlađu generaciju ove porodice koja je malo udaljenija od ove veze, ako je moguće - napisao je pratilac.

Čelsi je rekla:

- Još uvek odlučujem šta želim s ovim pismima, ali iz svega ovoga što znam o porodici, a što sam pronašla putem myheritage.com, naginjem ka tome da bolje ne. Počašćena sam što sam dobila titulu današnjeg 'lovca na nasleđe' ili 'detektiva za nasleđe' i moja je misija da zainteresujem i druge da se bave tim poslom. Genealogija i istorija su fascinantni i dokazuju da se iza života prosečnih ljudi krije magija - zaključila je Čelsi, piše "The Sun".

