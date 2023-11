"SKONTALA SAM DA MOJE MUŠTERIJE IMAJU ISTOG DEČKA" Kozmetičarka Jeca raskrinkala PRELJUBNIKA, evo kako se ODAO (VIDEO)

Kozmetički i frizerski saloni oduvek su bili i neka vrsta psihološkog savetovališta, a kozmetičarke i frizerke osobe koje imaju savet za sve, ali i neko ko kasnije raspolaže brojnim informacijama o mnogim klijentima, koje kasnije može da upotrebi u njihovu odbranu, ali i protiv njih, ako im neko stane na žulj. E, pa, jedan dečko je pokušao da se igra sa dvema dragim dugogodišnjim mušterijama jedne kozmetičarke Jece, pa ga je ona postavila gde mu je mesto.

Kozmetičarka Jeca je spornu situaciju u kojoj su dve njene mušterije bile sa istim dečkom objasnila u TikToku. Iako se u početku dvoumila kako da reaguje u datoj situaciji, da li da se umeša ili da stoji sa strane dok devojke ne shvate same da su prevarene, smatra da je učinila najbolje što je mogla i ono što je jedino bilo fer sa njene strane.

No, da krenemo redom. Od prologa do epiloga.

"Devojka broj 1 neka bude Ana, devojka broj 2 neka bude Maša, a naš sultan neka bude Milivoje. Dolazi meni Ana u salon sva srećna, priča mi kako je upoznala Milivoja na Beer festu. Priča kako je divan, kako se viđaju, ma nahvali ona čoveka - ne možete da verujete. I kaže: "Moraš da ga vidiš, Jeco". Pokaže mi ona Milivoja, ja reko super. Svi srećni, svi zadovoljni. Bitno za ovu priču da naglasim jeste da je Milivoje iz nekog specifičnog sela, za koje sam ja tada prvi put čula, tipa Loprdinjci, tako nešto se zovu, sično njegovom čudnom, nesvakidašnjem imenu", započinje priču Jeca.

Dalje navodi šta je bilo kada je došla druga devojka.

"Posle mesec dana dolazi meni Maša na termin i krene Maša meni da priča kako se zaljubila, kako je upoznala dečka, dečko nikad bolji, svuda idu zajedno. Sve top, Maša sija! Kaže meni Maša: "Jeco, je l' može Milivoje da dođe do salona da me pokupi, mi posle idemo negde, pa ako može ovde da me sačeka?" Ja kažem da naravno može i da slobodno uđe. Pred kraj termina pojavljuje se Milivoje. On meni poznat odnekud. Znam ja čoveka, ali ne mogu da se setim odmah. Klikne meni odjednom da je to Anin dečko. Na prvi utisak je mislila da je ta slučajnost nemoguća, a onda ga je pitala odakle je. On kaže Loprdinjci. I to je to, spojim ja dva i dva", prepričava u nastavku.

A onda je usledio rasplet situacije, a Jeca je bila taj deus ex machina.

"Kad su Maša i Milivoje otišli, ja sam razmišljala da li da se mešam ili ne. Obe su mi jako drage i to je jako nezgodna situacija. Da li da kažem ili ne i šta da kažem? Zaljubiše mi se žene u dečka kretena, bukvalno mi je žao da prećutim. I tako sam ja sačekala sutradan, pozvala jednu, pozvala drugu i objasnila kako i šta. U međuvremenu su se čak i njih dve čule i spojile kockice. Jedna je raskinula sa njim preko poruke, dok je druga otišla da to završi uživo. Najgore je što je Milivoje rekao da nije bio sa Anom i da ga je ona smarala, bukvalno ju je proglasio ludom dok se pravdao Maši", ispričala je Jeca na kraju, zahvalila se sama sebi i dodala da se sve tri danas smeju toj situaciji.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA