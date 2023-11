TREBA MI MESTO NA KOM ĆU SE POTPUNO ODMORITI: Mesto na kom se samo čuje šum palmi i zvuk vetra koji miluje pesak

El Gouna je mali grad nastao pre dvadesetak godina. Nastao je kao igra ljudske mašta sa prirodom iz koje se rodio savršen, rajski ambijent. Udaljena je od Hurgade i aerodroma oko 25 km, ali izuzetno dobro povezana redovnom autobuskom linijom. Ovo najluksuznije mondensko letovalište u ovom delu sveta nazivaju često “mala Venecija na Crvenom moru”. Simpatični nadimak je dobilo po lepo uređenim morskim kanalima koji su prosečeni kroz gradić, čime je dobijen fantastičan prostor na desetak ostrva. Ovde se nalazi nekoliko velikih kompleksa poznatih luksuznih hotelskih lanaca, ali i veliki broj manjih hotela i vila. Tu je i lepo uređen centar za šetnju i kupovinu Tamr Hena (Downtown), kao i New Marina, gde su usidrene luksuzne jahte bogatih meštana, ali i turista koji su došli da uživaju u spoju modernog i orijentalnog. Gradić ima nekoliko velikih plaža, laguna, golf terena, aquarium. Ako tražite da drugačije mesto za odmor na moru, El Guna će biti idealna za vas.

Baš tu se smestio neverovatan Casa Cook El Gouna 5* , na oko 3km od nove marine i oko 43km od aerodroma u Hurgadi.

Hotel je otvoren 2019. godine, izgrađen je u modernom stilu i u ponudi ima 100 smeštajnih jedinica raspoređenih u nekoliko zgrada. Hotel predstavlja dobar izbor za ljubitelje sportova na vodi. Gosti mogu da uživaju u predivnom ambijentu, besprekornoj usluzi kao i sadržajima koje hotel nudi.

Casa Cook El Gouna 5* ima svoju plažu sa postepenim ulazom u more. Gosti mogu bez doplate da koriste suncobrane i ležaljke.

Hotel u ponudi ima 100 smeštajnih jedinica i sve imaju balkon/terasu, klima uređaj, Wi-Fi internet, sef, fen za kosu. Standard room (oko 39m2) – imaju pogled na baštu ili more. Premium Roof Terrace (oko 48m2) – nalaze se na poslednjem spratu i imaju pogled na more ili baštu. Junior Suites (42-48m2)- imaju izlaz na bazen, pogled na baštu ili bazen. Villa (oko 83m2) – sastoje se od dve spavaće sobe, imaju privatni bazen i pogled na baštu ili more.

Dodatno se plaćaju telefon, mini bar, room service, ketler sa kafom i čajevima.

Usluga u Casa Cook El Gouna 5* je noćenje sa doručkom i polupansion – doručak i večera (samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima). U koncepu su sok i kafa uz doručak, uz večeru se sva pića dodatno naplaćuju kao i užine i pića u toku dana. Voda je u uključena u koncept samo uz obrok (doručak, večera). Hotel u ponudi ima The Kithchen Club (a la carte restoran) i bar The Beach Club.

Hotel ima u okviru kompleksa nekoliko prodavnica, kao i servis sa uslugama pranja i peglanja veša.

Casa Cook El Gouna 5* u ponudi ima bazen, animaciju, Wi-Fi internet. Gosti mogu da koriste teretanu bez doplate, dok se sauna, parno kupatilo, masaže i svi tretmani za negu lica i tela plaćaju dodatno.

Ukoliko smo vas zainteresovali, ali nismo pogodili najadekvatniji izbor hotel za vas, pogledajte i druge hotele iz naše ponude za Hurgadu . Od svoje kuće možete već odmah napraviti online rezervaciju i početi sa planiranjem i pakovanjem.

