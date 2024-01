UKRASITE JELKU PA SKOKNITE NA MORE: Da li ste razmišljali da ove godine zimske praznike provedete na peščanoj plaži?

Naša tradicija je lepa, i nemojte nas pogrešno shvatiti, treba je negovati i čuvati, prenositi na mlađe generacije. Nadati se lepom snežnom pokrivaču, dok u toploj sobi svetluca jelka je idila na koju smo naučili i koja ima svoju čar sigurno, ali zašto ne okitite jelku, pa pobegnete u toplije krajeve na proslavu? Kad se vratite, jelka vas čeka. Na brzinu obavite kupovinu, pripremite malo ruske salate i čokoladnu tortu, pa uživate u zimskoj idili, ali ovaj put sa preplanulim tenom.

foto: Promo

Prijatne temperature vazduha, puno sunca, topao pesak i kupanje u moru za malo hrabrije, sve je ono što vas čeka u Hurgadi. Za pravo uživanje, dostojno najvećih praznika, preporučujemo kvalitetan i nov hotel Xanadu Makadi Bay 5*.

Xanadu Makadi Bay 5* se nalazi u Makadi Bay, oko 35km od Hurgade i oko 30km od aerodroma.

foto: Promo

Hotel je otvoren 2022. godine, zauzima površinu od 500.000m2, sastoji se od glavne zgrade i oko 30 aneks zgrada (Dune Buildings, Lagoon Buildings, Lagoon Villas i Presidential Villas) i u ponudi ima 815 smešajnih jedinica. Gostima su na raspolaganju brojni restorani i barovi, a za sve ljubitelje aktivnijeg odmora tu je veliki izbor sportskih aktivnosti. Za decu tu su bazeni, igralište, dečiji klub, animacije.

Xanadu Makadi Bay 5* ima svoju plažu dužine 250 metara sa postepenim ulazom u more. Upotreba suncobrana i ležaljki je besplatna.

foto: Promo

Hotel u ponudi ima 815 smeštajnih jedinica i sve imaju balkon/terasu, klima uređaj, SAT LCD TV, sef, ketler, mini bar, fen za kosu, Wi-Fi internet. U glavnoj zgradi nalaze se sobe tipa superior, family i junior suits. Superior sobe su veličine 35-45m2, a mogu imati pogled na baštu, bočni pogled na more ili pogled na more. Superior swim up sobe su veličine 35-45m2 i imaju direktan izlaz na bazen. Family sobe su veličine 73-182m2, a mogu imati pogled na baštu ili bočni pogled na more. Junior apartmani su veličine oko 81m2, imaju bočni pogled na more ili na bazen, sastoje se od dve spavaće sobe. Sobe u zgradama Dune su tipa superior i veličine su 30-40m2, imaju pogled na baštu ili direktan izlaz na bazen (dune superior swim up). Kao što je običaj u svim hotelima, room service, telefon.

foto: Promo

Usluga u hotelu Xanadu Makadi Bay 5* je High Class All Inclusive – doručak, ručak i večera (samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima). U konceptu su i užine, sladoled, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Hotel u ponudi ima nekoliko a la carte restorana, od kojih će u fazi soft opening-a gostima na raspolaganju biti sledeći – Agora (glavni restoran), Dolce Vita (italijanska kuhinja), Ariel (riblji specijaliteti) i Dolce Vita (breakfast a la carte). Gostima su na raspolaganju i brojni barovi. U koncept ne ulaze sveže ceđeni sokovi, uvozna alkoholna i bezalkoholna pića i slično.

foto: Promo

Među usluge koje se dodatno doplaćuju, a mogu nam biti potrebne u toku odmora, spadaju različite prodavnice, doktor, usluge pranja i peglanja veša, apoteka, fotograf, frizerski salon, a hotel o kojem pišemo ih ima sve po redu.

Xanadu Makadi Bay 5* u ponudi ima nekoliko bazena (dva za decu), jogu, zumbu, animacije, stoni tenis, streličarstvo, košarku, aerobik, boćanje, terene za tenis, teren za više sportova, mini fudbal, Wi-Fi internet. Nedaleko od hotela nalazi se akva park sa 14 tobogana koji gosti hotela mogu da koriste bez doplate.Gosti mogu bez doplate da koriste tursko kupatilo, jacuzzi, saunu, dok uz određenu doplatu mogu uživati i u masaži, tretmanima za negu lica ili tela.

foto: Promo

Preporuka za dobar hotel je zlata vredna, a agencija „1 A Travel“ uvek ima šta da ponudi. Izaberite svoje parče raja i napravite online rezervaciju , brzo i lako. Za sve eventualne nedoumice na raspolaganju vam je i kontakt centar - 011/655 78 00.

Promo