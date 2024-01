SRPKINJA KRIŠOM UZELA TELEFON SVOG DEČKA, PA OTKRILA PONIŽAVAJUĆU ISTINU O NJEMU: "Sad imam i dokaz, ali ne znam šta da radim"

"Kako sa manipulatorom?", pitala se jedna devojka iz Srbije koja se našla u nezgodnoj situaciji sa svojim dečkom, kada je saznala da se njihova veza zasniva na manipulaciji - kojom se on već duže vreme vodi.

Kako je neimenovana devojka objasnila na Reditu, već neko vreme živi sa dečkom koji od nje konstantno krije telefon. Dok je njemu njen mobilni uvek pri ruci, suprotno nije moguće, poželela je da sazna šta se iza svega krije - a onda otkrila nešto grozno.

"Živim sa dečkom koji je uporno krio telefon od mene, govorio kako nemam šta da brinem, dok je on moj proveravao konstantno dok ja ne gledam.

Ustanem jutros i uđem mu u telefon jer sam mislila da ima nešto sa jednom devojkom. Međutim, tamo ništa nisam našla, ali u četu sa njegovim drugom sam videla poruke kako me manipuliše, kako me zapravo ne voli i samo da nauči kako da druge izmanipuliše da odu sa njim u krevet, a ne samo "frendzone".

Šta dalje da radim, sad imam i dokaza da me samo manipuliše, ne znam kako da mu kažem da hoću da se raziđemo bez da spominjem telefon jer zna da inače ne bih htela. U glavi mi je čitav haos jer od svih imam samo njega i to je to. Nemam ni gde dalje otići, ni kome se obratiti, ništa", napisala je ona.

Mnogi su je u komentarima posavetovali da ovakvu vezu što pre prekine.

"Šta te briga što si mu gledala telefon, ovo je veći problem, samo mu kažeš 'ćao, zdravo, ne gnjavi me, prestani, odlazi, nestani'", "Ne treba ti nikakvo opravdanje i dokaz da izađeš iz veze, niste na sudu. Lepo te je uhvatio pod svoje kandže ako tako razmišljaš", "Beži što pre, čuvaj zdravlje dok još možeš", "To je đavolja rabota, ne treba ti to u životu"

