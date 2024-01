DOK JE MAJKA UMIRALA OD RAKA, OTAC JU JE VARAO S NJENOM PRIJATELJICOM: Nikad mu neću oprostiti ono što je uradio POSLE SAHRANE

Dok mi je mama umirala od raka u bolnici, neposredno pre Božića, moj tata je imao aferu s jednom od njenih prijateljica.

Besna sam na njega i to me sprečava da tugujem za mamom – rekla je jedna čitateljka za The Sun, te nastavila: imam 27 godina, a moj tata 52. Majka je preminula s 53 godine nakon duge borbe s rakom dojke. Tata nikada nije znao da se nosi s bolešću, nije znao šta reći ni šta učiniti.

Misli da je njegova afera započela godinu dana pre mamine smrti, kad joj se vratio rak. Uvek je izlazio s posla u čudna vremena ili gasio laptop ako bih ušla u sobu. Kada sam postala sumnjičava, uzela sam njegov mobilni i pronašla poruke između njega i jedne od maminih najboljih prijateljica. Neke od njih bile su seksualne, a u drugima su se dogovarali kad će se videti.

Nisam mu se suprotstavila, niti sam išta rekla mami jer sam znala da bi joj to slomilo srce. Nadala sam se da će tata sam shvatiti šta radi, ali on je odlučio da nastavi da spava s tom ženom do kraja. Jedne noći, moju majku su odveli u bolnicu, a ja satima nisam mogla da stupim u kontakt sa svojim ocem. Dve nedelje nakon njene sahrane, rekao mi je da će se naći sa starom prijateljicom na piću. Pitala ga kako se zove – bila je to žena s kojom ima aferu. Tvrdio je da mu ona pomaže da preboli naš gubitak. Želim da kažem svom tati kako je užasna osoba. Ponekad mi čak dođe da ga udarim. Jako mi nedostaje mama i moram da tugujem za njom. Ali kako mogu, kad on ne poštuje sećanje na nju? – nastavila je čitateljka svoju tešku priču.

- Vaša ljutnja na tatu je prirodna. Nije bio uz vašu mamu na način na koji je trebalo da bude tokom njenih poslednjih dana. A sada, nije tu ni za vas. Nažalost, nisu svi dovoljno jaki da mogu da se nose s bolešću i smrću. Naravno, to nije opravdanje, ali ponašanje vašeg oca je razumljivo. Tražio je utehu kod druge žene jer nije mogao da se nosi s gubitkom svoje. Možda je vaša mama čak i znala za njegovu aferu. Raspravite to s njim. Razgovor s nekim drugim o svojim osećanjima, uključujući i o tatinoj aferi, takođe će pomoći – odgovorila joj je terapeutkinja kojoj se obratila za savet.

