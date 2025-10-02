Obdukcija otkrila od čega je umrla influenserka (26) iz Sarajeva dva dana posle svadbe: Ovo su ključni simptomi
Zvanični nalazi obdukcije otkrili su da je 26-godišnja sarajevska influenserka i vizažistkinja Adna Rovčanin-Omerbegović preminula od meningitisa – opasne upale moždanih ovojnica koja može imati smrtonosan ishod u svega nekoliko sati.
Adna i njen suprug Faris venčali su se u subotu, 13. septembra, u jednom hotelu na Ilidži. Veselje koje je trebalo da bude početak zajedničkog života pretvorilo se u tragediju. Prema rečima porodice i prijatelja, Adni je tokom noći iznenada pozlilo, zbog čega je hitno prebačena na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Lekari su je stavili u indukovanu komu, ali uprkos naporima, preminula je u ponedeljak, 15. septembra.
Zvanični nalazi obdukcije potvrdili su da je uzrok smrti bio meningitis, navode mediji.
„Uvijek nasmejana i vedra“
Adna je bila vlasnica kozmetičkog salona u Sarajevu i među prijateljima je važila za vrednu, nasmejanu i izuzetno pozitivnu devojku. Na društvenim mrežama i dalje pristižu emotivne poruke oproštaja:
- „Još juče si bila među nama, danas te ispraćamo. Počivaj u miru, draga Adna.“
- „Neka ti Allah podari Džennet, a tvojoj porodici sabur u ovim teškim trenucima.“
- „Nije pravedno da život mladih ljudi ovako prerano stane. Ostaćeš u našim srcima.“
Najčešći simptomi meningitisa su:
- iznenadna visoka temperatura
- jaka glavobolja
- ukočen vrat
- povraćanje
- osetljivost na svetlost
- konfuzija ili gubitak svesti
Lekari naglašavaju da je pravovremena reakcija ključna – ako se terapija antibioticima ne započne na vreme, posledice mogu biti fatalne.
