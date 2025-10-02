Slušaj vest

Zvanični nalazi obdukcije otkrili su da je 26-godišnja sarajevska influenserka i vizažistkinja Adna Rovčanin-Omerbegović preminula od meningitisa – opasne upale moždanih ovojnica koja može imati smrtonosan ishod u svega nekoliko sati.

Adna i njen suprug Faris venčali su se u subotu, 13. septembra, u jednom hotelu na Ilidži. Veselje koje je trebalo da bude početak zajedničkog života pretvorilo se u tragediju. Prema rečima porodice i prijatelja, Adni je tokom noći iznenada pozlilo, zbog čega je hitno prebačena na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Lekari su je stavili u indukovanu komu, ali uprkos naporima, preminula je u ponedeljak, 15. septembra.

Zvanični nalazi obdukcije potvrdili su da je uzrok smrti bio meningitis, navode mediji.

„Uvijek nasmejana i vedra“

Adna je bila vlasnica kozmetičkog salona u Sarajevu i među prijateljima je važila za vrednu, nasmejanu i izuzetno pozitivnu devojku. Na društvenim mrežama i dalje pristižu emotivne poruke oproštaja:

  • „Još juče si bila među nama, danas te ispraćamo. Počivaj u miru, draga Adna.“
  • „Neka ti Allah podari Džennet, a tvojoj porodici sabur u ovim teškim trenucima.“
  • „Nije pravedno da život mladih ljudi ovako prerano stane. Ostaćeš u našim srcima.“

Najčešći simptomi meningitisa su:

  • iznenadna visoka temperatura
  • jaka glavobolja
  • ukočen vrat
  • povraćanje
  • osetljivost na svetlost
  • konfuzija ili gubitak svesti

Lekari naglašavaju da je pravovremena reakcija ključna – ako se terapija antibioticima ne započne na vreme, posledice mogu biti fatalne.

