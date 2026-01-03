Slušaj vest

U balkanskim i bliskoistočnim kuhinjama baklava zauzima posebno mesto, a retko koji praznik ili slavlje prođe bez ovog mirisnog, sočnog deserta.

Njena tekstura, krckave kore koje se tope pod slatkim sirupom, čini je jedinstvenom i neponovljivom u svetu poslastičarstva.

Poreklo baklave često se pripisuje Osmanlijskom carstvu, gde je ovaj kolač bio simbol prestiža i raskoši. Ipak, tragovi sličnih desertnih slojevitih pita pronađeni su mnogo ranije – još u asirskim zapisima iz 8. veka pre nove ere. Asirci su prvi koristili tanko razvijeno testo u više slojeva, punjeno orašastim plodovima.

Kasnije, tokom širenja Osmanlijskog carstva, recept se usavršava u carskim kuhinjama Topkapi palate u Istanbulu. Turci su počeli da razvlače testo toliko tanko da se kroz njega mogla pročitati knjiga – tradicija koja se zadržala sve do danas.

Iz osmanskog sveta baklava se dalje širi na Balkan, gde svaka država stvara svoju verziju – turska, grčka, bosanska, bugarska… svaka ima svoj pečat. Negde se koristi više oraha, negde pistaći, negde maslac, negde ulje, a negde sirup, negde agda. Ipak, suština ostaje ista.

Baklava Foto: Shutterstock

U ČEMU LJUDI NAJČEŠĆE GREŠE KADA PRAVE BAKLAVU

Iako deluje jednostavno – kore, orasi, sirup – baklava je veoma osetljiva na tehniku. Ovo su najčešće greške:

1. Kore nisu dovoljno tanke ili se brzo suše

Ključ dobre baklave je fina, tanka kora. Ako koristiš gotove, važno je da ih držiš prekrivene kuhinjskom krpom da se ne osuše, jer tada pucaju i baklava postaje tvrda.

2. Pogrešan odnos masnoće

Previše maslaca = masna, teška baklava.

Premalo maslaca = suva, tvrda baklava.

Idealno je koristiti kombinaciju: rastopljeni maslac + malo ulja, što sprečava da maslac zagori.

3. Prepečena baklava

Baklava se peče na umerenoj temperaturi. Previsoka temperatura dovodi do tamnih, suhih kora, a unutrašnjost ostane sirova.

Idealno: 150–170°C i strpljivo, polako pečenje.

4. Sirup i baklava nisu iste temperature

Ovo je najvažnije pravilo!

Vruća baklava + hladan sirup

Hladna baklava + vruć sirup

Ako su obe tople – razgaziće se i postati gnjecava.

Ako su obe hladne – sirup neće ući u kore.

5. Previše ili premalo sirupa

Dobra baklava je sočna, ali ne pliva u šećeru. Ljudi često preteraju. Baklava treba da upije sirup, ali da zadrži slojevitost.

6. Loše sečenje

Baklava se seče pre pečenja – oštar nož, duboko do dna. Ako sečeš kasnije, može se raspasti.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

VIDEO: Jednostavne baklave u par koraka