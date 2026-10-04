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Majkla Geslinga, muškarca iz Misurija, biološki roditelji su dali na usvajanje kad je bio odojče, a oni imali 14 godina. Usvojila ga je porodica iz Sent Luisa, Pola i Kej Gesling, te je, kaže, imao "divno detinjstvo". Međutim, oduvek je hteo da zna više o svojim biološkim roditeljima.

"Nisam mogao da izaberem dvoje boljih ljudi da me odgoje. Uvek sam znao da sam usvojen", ispričao je Gesling, koji je nakon istraživanja svojih korena otkrio istinu koja ga je prilično šokirala.Sve je krenulo tako što je Majkl otkrio da ima polubrata za kog nije znao da postoji, nakon što su obojica poslali uzorke svojih DNK laboratoriji 23andMe i primili obaveštenje o podudaranju.

"U roku od 36 sati moj polubrat primio je mejl s obaveštenjem: Majkl Gesling, polubrat, Sent Luis. I tako je sve to počelo", ispričao je, prenosi FirstAlert4. Nedugo zatim upoznao je svoju biološku majku, na svoj 58. rođendan, a nešto kasnije je putem telefona stupio u kontakt s biološkim ocem. Ispostavilo se da je njegov otac popularni muzičar Majkl Mekdonald, član grupe The Doobie Brothers.

Mekdonald, koji je ostao u bliskim odnosima s Majklovom biološkom majkom, rekao je da je sa sobom "uvek nosio teret krivice" jer nije znao šta se dogodilo s njegovim sinom nakon što su ga oni, tada još vrlo mladi, dali na usvajanje.

Majkl Mekdonald Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Uvek smo razgovarali o njemu. I sve se uvek svodilo na naš najveći strah - kakav mu je bio život. No sama spoznaja da je dobro i da je imao lep život, život kakav ja u to vreme zasigurno ne bih mogao da mu priuštim, bila je velika nagrada. Prave rok zvezde u ovoj priči njegovi su usvojitelji", rekao je Mekdonald za medij.

Muzičar i njegov sin, koji sasvim slučajno dele isto ime, na kraju su se i lično upoznali. "Kad me je prvi put ugledao, raširio je ruke, čvrsto me zagrlio i rekao mi da me voli, a i ja sam njemu rekao isto", ispričao je Gesling, koji ima dvoje dece. Mekdonald, koji je od 1983. godine u braku s pevačicom Ejmi Holand, rekao je da još uvik "pokušava da shvati" činjenicu da je postao deda.

Mekdonald i Holand takođe imaju dvoje odrasle dece, prenosi Jutarnji.hr.

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