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Džim i Tami Fej Bejker bili su najpoznatiji američki televizijski evangelisti 1970-ih i 1980-ih, koji su izgradili višemilionsko versko i zabavno carstvo i zastupali spajanje vere sa materijalnim bogatstvom. Procvat njihovog „PTL“ kluba pratio je ekstremno luksuzan životni stil, ali se iza kulisa odvijala velika finansijska i seksualna afera.

Džim je optužen za prevaru jer je prodavao hiljade nepostojećih doživotnih članstava za luksuzni hotel i prisvojio milione dolara, a novac organizacije koristio je i za zataškavanje optužbi da je sa saradnikom drogirao i silovao sekretaricu Džesiku Han. Zbog finansijskih malverzacija i zavere, Džim Bejker je 1989. godine osuđen po 24 tačke optužnice, nakon čega je odslužio pet godina zatvora. Razveli su se dok je on bio u zatvoru.

Tami Fej Bejker Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Nova ljubav nakon razvoda

Nakon razvoda, Tami Fej se zbližila sa dugogodišnjim porodičnim prijateljem Rouom Mesnerom. Pre propasti organizacije PTL, Mesner je imao važnu ulogu u izgradnji kompleksa „Heritidž Ju-Es-Ej“, kao i brojnih drugih verskih objekata. Podržavao je Džima nakon njegove osude, pa ga je čak posećivao i u zatvoru, navodi Tami u autobiografiji „Tammy: Telling It My Way“.

Dok je Tami živela u Palm Springsu u Kaliforniji, Mesner je došao da je poseti i rekao joj da se razvodi. Ubrzo su počeli da se zabavljaju, a 1993. godine su se venčali.

U braku su ostali sve do Tamine smrti.

Vratila se pred kamere

Iako se više nije vratila televizijskoj evangelizaciji, Tami Fej nije želela da se u kasnijim godinama potpuno povuče iz javnosti.

Godine 1996. objavila je autobiografiju „Tammy: Telling It My Way“, a potom je sa glumcem Džimom Dž. Bulokom vodila sopstveni tok-šou „The Jim J. and Tammy Faye Show“. Bulok je 2021. godine za „Holivud Reporter“ ispričao kako je došlo do njihove saradnje.

„Tami je gostovala u emisiji Lize Gibons. Producenti su tada pomislili: ’Da, ona definitivno treba da se vrati na televiziju, ali treba da bude u paru sa nekim.’ Tako se pojavila ideja o gej voditelju, a ja sam tada bio na užem spisku javno deklarisanih gej zvezda. I tako su me pozvali“, ispričao je.

Njeno učešće u emisiji trajalo je manje od jedne sezone, jer je zbog zdravstvenih problema morala da se povuče.

Kasnije je u nekoliko navrata gostovala u seriji „The Drew Carey Show“, a pojavila se i u dokumentarcu „The Eyes of Tammy Faye“, kao i u njegovom nastavku „Tammy Faye: Death Defying“.

Podrška LGBT zajednici

Godine 2004. postala je deo glumačke postave rijaliti serije „The Surreal Life“ televizije VH1, gde je nastupala zajedno sa poznatim ličnostima, među kojima je bio i Vanila Ajs.

U tom periodu objavila je i knjigu „I Will Survive... and You Will, Too!“.

Tami je tokom godina postala jedna od otvorenijih javnih ličnosti u podršci LGBT zajednici. Pojavljivala se na različitim prajd događajima i često pozivala na saosećanje i prihvatanje.

„Znate, kada smo izgubili sve, upravo su gej ljudi došli da mi pomognu i ja ću ih zbog toga zauvek voleti“, rekla je Tami tokom svog poslednjeg gostovanja u emisiji „Larry King Live“.

Deset godina borbe sa rakom

Tami je 1996. godine dijagnostikovan rak debelog creva i narednih deset godina borila se sa bolešću. Imala je periode remisije, ali je 2004. godine saopštila da se rak proširio na pluća i da više nije mogao da bude operisan. Do 2007. godine bolest je toliko napredovala da lekari više nisu mogli da nastave sa lečenjem.

„Lekari su prestali da pokušavaju da leče rak i sada je sve na Bogu i mojoj veri. A to je dovoljno!“, napisala je tada Tami na svojoj internet stranici.

Njeno zdravstveno stanje bilo je veoma teško. Imala je svega oko 29 kilograma.

„Izgubila sam mnogo na težini i izgledam kao strašilo. Potrebno mi je Božje čudo da bih mogla da gutam. Gledam mlade ljude i svim srcem želim makar jedan dan da se osećam odlično“, napisala je.

Poslednji oproštaj od publike

U julu 2007. godine Tami Fej pojavila se poslednji put u emisiji „Larry King Live“, želeći da se oprosti od svojih dugogodišnjih gledalaca.

„Želim da vam kažem da vas iskreno volim, da mi je iskreno stalo do vas i da iskreno želim da vas jednog dana vidim u raju. Želim da pronađete mir. Želim da pronađete radost“, poručila je tada publici.

Tami Fej Mesner preminula je 20. jula 2007. godine, samo nekoliko dana nakon poslednjeg televizijskog intervjua. Imala je 65 godina.