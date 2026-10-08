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Holi Hernandez (23) iz Velike Britanije uverena je da se udala za ljubav svog života. Umesto romantičnih komentara, na društvenim mrežama uglavnom dobija negativne. Ljudi tvrde da njen suprug Meksikanac Dijego (24) ostaje sa njom samo zbog vize i da će je napustiti čim dobije britansko državljanstvo.

Holi i Dijego su se upoznali na TikToku i godinu dana su se dopisivali online pre nego što su se konačno sreli uživo. Zajedno su sedam godina, od toga četiri u braku, a Dijego živi u Britaniji na bračnoj vizi. Planira da podnese zahtev za stalni boravak.

Holi i Dijego Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Ljudi kažu da će Dijego nestati čim dobije državljanstvo,“ opisuje Holi. A kao da to nije dovoljno, stranci komentarišu i njenu težinu i savetuju joj da počne da koristi injekcije za mršavljenje.

„Takve komentare dobijamo svaki dan. Dijega to ljuti jer je uložio toliko truda i žrtvovao toliko da bi mogao da bude sa mnom,“ dodaje Holi.

Njihov početak podsećao je na roman iz crvene biblioteke. Dijego je zaprosio Holi na Badnje veče 2019.

Holi i Dijego Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Imali smo iste pidžame i u mojoj sobi su svetlela sva svetla. Došao je sa ogromnim plišanim medvedom i pitao me da ga uzmem. To je bio najlakši 'da' u mom životu,“ priseća se Holi.

Dijego se pri preseljenju morao navikavati ne samo na engleski, već i na britanske običaje. Još uvek ne razume zašto se Britanci praktično za sve izvinjavaju.

Holi i Dijego Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Iako internet nije baš naklonjen njihovom braku, par planira da nastavi da deli svoj život na društvenim mrežama.

„Ovo iskustvo je ojačalo naš odnos. Znamo ko smo i naš odnos poznajemo bolje nego iko ko ga komentariše iza ekrana,“ zaključuje Holi