HERCEGOVKA OTIŠLA U AMERIKU DA RADI, A SNIMKOM ZGROZILA BALKAN: "Jadni ti ljudi koji su bili u sobama koje sam ja čistila!" VIDEO

Hercegovka po imenu Filipa razbesnela je ljude širom Balkana videom u kojem deli iskustvo iz Amerike.

Filipa Martinović je u Ameriku otišla preko „Work & travel“ programa, a u nekoliko svojih videa na TikToku predstavila je poslove koje je radila, među kojima je čišćenje i održavanje kuća na turističkim mestima u Americi. Upravo tu otkrila je više nego što su ljudi želeli da čuju – naime, nije problem bio u poslu, nego u njenom pristupu.

foto: Printscreen/TikTok

„Čisti, peri, ribaj, rintaj“, napisala je Filipa u opisu svog videa, a onda otkrila kako je posao održavanja kuća izgledalo iz njene perspektive.

„Ovaj posao sam radila dva do tri puta nedeljno i gledala sam da ga radim danima, tj. ujutru nakon izlaska. Jer znala sam da mogu da dođem pijana, da dođem mamurna. Niko vas ne nadgleda. Dobijete samo popis svojih soba i imate šest sati da očistite sve te sobe. Kako smo vreme mogli da rasporedimo kako smo želeli mi smo znali tu i da spavamo, peremo kose, da ležimo i visimo na telefonu. Zato mi je ovaj posao bio najdraži jer nisi morao da misliš“, objasnila je ona u videu.

A onda je ispričala ono što je mnoge prilično zgrozilo.

„Što se tiče čišćenja to uopšte nije bilo neko čišćenje. Najvažnije je bilo da se skine posteljina i stavi nova. Malo se prebriše prašina, malo WC, još sam ja to stvarno radila ono nikako… jadni ti ljudi koji su bili u sobama koje sam ja čistila. Nadam se da su ovde gde sam ja malo bolje očišćene. Ali ono, je**ga nisam ja tu došla da me neko izrabljuje. Takođe, tamo su ljudi svašta ostavljali, pa smo tako krali peškire, uzimali hranu, kozmetiku. Ja ne znam da li je nas neko gledao na kamerama, ali ako jesu ne znam zašto nismo dobile otkaze. Čak mi je gazda na kraju sezone dao 100 dolara jer sam bila dobra radnica“, pohvalila se.

Ljudi koji su na njen video naleteli na TikToku nisu imali baš reči hvale, mada je bilo i onih koju su je podržali, a neki su je posavetovali da pazi šta kači ako želi opet da ide. Filipa kaže da za to ne brine, jer svakako neće ići na ista mesta.", prenosi Nova.