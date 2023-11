ALEKSANDRA (23) POPILA NEKOLIKO PIĆA I DOŽIVELA MOŽDANI UDAR: Kad su krenuli OVI SIMPTOMI, odmah je znala da NIJE MAMURLUK

Aleksandra Bouls, iz Brentvuda u Eseksu, probudila se s jakom glavoboljom i bila je uverena kako je to posledica mamurluka s obzirom na prethodnu večeru i piće koje je podelila s prijateljima, a veći deo vikenda provela je kod kuće u nadi da će se osećati bolje.

"Provela sam petak veče večerajući i družeći se s prijateljima, a sledeći dan osećala sam se grozno. Popila sam nekoliko G&T (džin-tonik), pa sam svoju glavobolju pripisala mamurluku. Kada sam pokušala da odem u kupovinu, osećala sam se toliko loše da sam morala da sednem. Tako da sam ostatak vikenda provela kod kuće, sve više se osećajući loše, imajući jedinu želju da bol u glavi nestane. Nisam otišla na posao u ponedeljak i kada sam te večeri razgovarala s prijateljicom, rekla sam joj da se osećam kao da mi je pola glave nestalo. To je jedini način na koji sam to mogla da opišem. Te sam noći takođe povratila. Teško je objasniti koliko je to bilo strašno. Moja unutrašnja intuicija mi je govorila da nešto nije u redu i da je to više od mamurluka, ali sam uprkos tome nastavila da razmišljam da će to brzo proći", prisetila se devojka svog strašnog iskustva.

Kada je njezina čistačica došla sledeći dan i primijetila da Aleks meša reči i ne govori smisleno, završila je u bolnici, gde su joj lekari otkrili kako ima ugrušak i krvarenje u mozgu, što ju je ostavilo nesposobnom za čitanje, pisanje, razumevanje i normalan govor.

Sada 32-godišnja Aleks još uvek vodi borbu s umorom i razumevanjem, a bila je šokirana kada je četiri godine nakon njenog moždanog udara, njena majka proživela jednako traumatično iskustvo kao i ona.

"Bila sam kod kuće kada sam dobila poziv od brata koji mi je rekao da je mama imala moždani udar i da je završila u bolnici. Veče pre toga imala je glavobolju dok je pripremala ketering za događaj, a neko je primetio da ima problema s izgovaranjem reči. Kada sam je videla, shvatila sam da ima sličan problem kao i ja nekoliko godina pre. Borila se da pravilno izrazi reči i osećala se tužno i poraženo. Mogla sam da razumem kako se oseća", prisetila se još uvek vidno šokirana Aleks.

"Kada sam imala moždani udar, osećala sam se vrlo zbunjeno s velikom slabošću u desnoj nozi i ruci. Neko se vreme nisam mogla da se setim da imam porodicu i prijatelje, pa sam morala da ostavim poruke u kuhinji kako bih se podsećala da jedem. Još uvek imam teškoća. Ako se umorim, mogu da posrnem jer mi desna noga postane troma. Takođe se vrlo lako zbunim", tvrdi njena majka Karen.

