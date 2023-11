JEDNA DOJKA MI NIKAD NIJE PORASLA, A DOKTORI SU KRIVILI PUBERTET: Kad su konačno saznali ŠTA MI JE, NISU SMELI DA ME POGLEDAJU

Beka Bučer iz Jorkšira bila je svesna sa 13 godina da nešto nije u redu. Danas 26-godišnja Britanka primetila da joj se leva dojka ne razvija jednakom brzinom kao desna. Iako se obratila lekarima nije našla na adekvatno razumevanje problema. Lekari su krivili pubertet, ali Beka je znala da nešto nije u redu. Nastavila je s pritiskom na lekare i njeno ubeđivanje trajalo je pet godina. U međuvremenu naišla je istraživanje i shvatila da možda pati od stanja koje se zove Polandov sindrom.

Polandov sindrom je redak poremećaj koje je obično karakterišu spojeni prsti i nerazvijenost prsnog mišića, a u nekim slučajevima i nedostatkom razvoja jedne dojke kod nekih žena. Uglavnom zahvata jednu stranu tela. Beka nema problem s prstima, ali joj je levi prsni mišić nedovoljno razvijen. Procenjuje se da se ovaj sindrom javlja kod jedne od 20 hiljada beba. Iz nepoznatih razloga, ovaj poremećaj javlja se dvostruko češće kod muškaraca nego kod žena.

foto: mediadrumimages/@beccabutcherx / Media Drum World / Profimedia

Kada se Beka suočila s mogućnosti da pati od ovog stanja, postala je svesna da mnogi medicinski radnici nisu čuli za ovaj poremećaj. S obzirom na to da je želela dijagnozu i lečenje, nije joj preostalo ništa drugo nego da im donese svoje istraživanje. Sada, zahvaljujući svom radu na podizanju svesti o ovom sindromu, ima 67.000 pratilaca na TikToku i preko 7.8 miliona lajkova na video-klipovima.

- Imala sam 13 godina kada sam primetila da mi jedna dojka ne raste istom brzinom kao druga, ali su me lekari, koji nikada pre nisu čuli za Polandov sindrom, stalno razuveravali. Ovo retko stanje utiče na moj levi prsni mišić, što znači da se nije pravilno razvio i da je deformiran. Poland sindrom može uticati na ljude na mnogo načina, ali kod mene je zahvaćen samo moj prsni mišić. Nisu me ozbiljno shvatali sve do moje 18. godine, a čak i sada još uvek edukujem lekare o svom stanju, s obzirom na to da je toliko retko. Nadam se u budućnosti boljoj edukaciji i podršci za Poland sindrom - rekla je Beka.

foto: mediadrumimages/@beccabutcherx / Media Drum World / Profimedia

Lekari su joj ponudili operaciju grudi kako bi se ispravila razlika u veličini, ali ju je ona odbila. Zaključila je kako ne osceća potrebu da promeni svoje telo, iako nema ništa protiv toga da drugi ljudi idu na operaciju ako im je potrebna.

- Ionako su me maltretirali tokom školovanja zbog grudi. Ljudi su komentirali da nikad neću naći dečka jer su pretpostavljali da imam male grudi, ali to nije uticalo na moju sposobnost pronalaženja romantičnih ili seksualnih partnera, zapravo sam trenutno verena. Oduvek sam znala da neću otići na korekciju grudii. Ovakvo stanje može stvarno da utiče na mentalno zdravlje i samopouzdanje ljudi - zaključuje Beka.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

