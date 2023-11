USVOJILI DEVOJČICU IZ UGANDE MISLEĆI DA JE ZLOSTAVLJANA: Kad je naučila engleski, saznali su njenu HOROR PRIČU i odmah je VRATILI

Usvajanje dece iz zemalja trećeg sveta u poslednjih nekoliko godina je postalo popularno kod bogatih porodica sa zapada. To su učinile recimo Anđelina Džoli i Madona. Ipak, koliko god to pozitivno zvučilo, uvek postoje zli ljudi koji su spremni da iskoriste teške životne priče i decu kako bi došli do novčane koristi.

Džesika i Adam Dejvis iz SAD već su imali četvoro dece, ali su se svejedno odlučili da usvoje još jedno dete, 6-godišnju devojčicu iz Ugande. Rečeno im je da je mala Namata ostala bez svoje porodice. Tata joj je umro, a mama nije brinula o njoj, pa je nikad nije poslala u školu.

Agencija koja je organizovala usvajanje rekla je porodici Dejvis da njena majka ne može da brine o njoj i da bi usvajanje bilo ispravno rešenje. Oni su pristali i 2015. je posetili u Ugandi, ali ne u njenom domu nego u sirotištu u kojem nije imala igračke, pa čak ni sobu s prozorom.

Devojčica ih je odmah osvojila, pa su odlučili da je usvoje i odvedu sa sobom u SAD. Ali čim je naučila engleski, Namata je počela da im priča kako joj fali njena mama. Sve što im je rekla bila je potpuna suprotnost od onoga što su čuli od agencije za usvajanje.

Baš sve je bila apsolutna laž. Shvatili su da su prevareni i da su usvojili dete koje je živelo srećno sa svojom majkom. Obavestili su institucije i uspeli da stupe u kontakt sa Namatinom majkom.

foto: Printskrin / You Tube

Ono što su videli nikako nije bila uobičajena reakcija zlostavljanog deteta. Baš suprotno, Namata je bila presrećna kad je videla svoju majku preko video poziva. S njenom biološkom majkom dogovorili su da će je školovati i vratiti kada završi obrazovanje.

"Јеdіnа trаumа kојu је оvо dete doživelo bіlа је posledica tоgа štо ѕmо mі poželeli dete, tе ѕmо tо rеklі аgеnсіјі. Віlа је srećna kоd kućе ѕа ѕvојоm mаmоm dоk je nisu oteli i doveli nama", ispričao je Adam.

foto: Printskrin / You Tube

Organizacija Reunite Uganda, koja se bavi upravo ovakvim problemima, kasnije je saznala da je Namata praktično oteta od svoje porodice zajedno sa još sedmoro dece iz njenog sela i poslata u sirotište kako bi prevaranti došli do novca.

Porodica Dejvis je znala da je njeno usvajanje bila obična prevara pa je Namatu nakon godinu dana vratila u Ugandu gde sada živi sa svojom majkom. Iako je izgledalo da će ostati bez svoje porodice, njena priča se ipak dobro završila, a u porodici Dejvis je pronašla dobre prijatelje koji će s njom ostati u kontaktu verovatno do kraja života.

(Kurir.rs/Blic žena)