POSLE JUTARNJEG TRČANJA ZAVRŠIO JE U BOLNICI: Osetio je OVAJ SIMPTOM koji nikako ne sme da se ZANEMARI

Pol Vapman (42) je sasvim običan čovek koji je imao neke zdrave navike, kao što ih svako od nas ima. Međutim, jednog jutra on je doživeo iznenađenje.

Pol je otišao na jutarnje trčanje, ali je samo pet minuta od početka ove aktivnosti osetio jako bol u grudima, piše "Express". Iako Pol trči dva-tri puta u toku nedelje, tačno zna kako se njegovo telo oseća tokom trčanja, pa je uvideo da osećaj koji se pojavio nije normalan i uobičajen.

foto: Printskrin/Facebook

Ovaj generalni dirketor smogao je snage da pozove svoju suprugu, koja je odmah došla po njega.

- Stezalo me je u grudima, a onda sam odjednom bio na rukama i kolenima na stazi. U početku je bilo malo zategnuto, ali onda se osetilo jak i stisnut bol. Srećom, moja supruga je bila samo pet minuta razdaljine, pa me je kolima prevezla u bolnicu. Tada su me oni uzeli pod svoje - priča Pol.

Šta se zapravo desilo?

Došlo je do kompletne blokade jedne arterije, pa je posle prve procene u urgentnom odeljenju odveden u laboratoriju za kateterizaciju, gde je podvrgnut otčepljivanja ove arterije.

foto: Printskrin/Facebook

- Uradili su mi hitnu angioplastiku i ugradili stent. Rečeno mi je da imam i plućni edem odnosno da su mi se pluća punila tečnošću - kaže ovaj čovek.

On je proveo šest dana u bolnici oporavljajući se od ovog problema, gde je bio pod nadzorom lekara, ali je proveo kod kuće deo rehabilitacije. Kako je sam rekao, olakšavajuća okolnost u svemu ovome je što nema višak kilograma koji u ovim situacijama može biti i poguban.

Pol je uputio veliku zahvalnost bolničarima, ali i supruzi koja je znala da odreaguje na pravi način.

(Kurir.rs/Telegraf)