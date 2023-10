"BILA SAM UBEĐENA DA JE NAPAD PANIKE, A SRCE SAMO ŠTO NIJE STALO": Devojka saznala da boluje od RETKOG SINDROMA, a ovo su simptomi

Mlada devojka po imenu Megi Kolvil (24) mislila je da ima napad panike, ali se ispostavilo da je u pitanju retko stanje srca. U trenutku kada je "listala" telefon osetila je da srce počinje snažno da joj lupa i nije mogla da dođe do daha.

Misleći da je samo običan napad panike, nije tome pridavala previše značaja. Međutim, novi napad je usledio godinu dana kasnije nakon čega je završila u bolnici. Doktori su nakon brojnih analiza utvrdili da pati od "Volf-Parkinsov-Vajtov" sindroma - abnormalnog otkucaja srca koji uzrokuje organ da pumpa veoma brzo.

"Samo sam mislila da ću umreti i da će moja mlađa sestra biti ta koja će pronaći moje telo i koliko će joj to ostaviti traume. Sećam se da sam bila zaista uplašena i samo sam želela da to prestane. Svi su mi govorili da je to napad panike, ali znala sam da još nešto nije u redu", rekla je devojka iz Engleske.

foto: Jam Press / Profimedia

"Mislila sam da imam infarkt. Pozvala sam Hitnu pomoć, ali im je trebalo dva sata, te je prijatelj došao po mene", dodaje ona.

Šta je Volf-Parkinsov-Vajtov sindrom?

Volf-Parkinsov-Vajtov sindrom je srčano stanje koje uzrokuje abnormanlo brze otkucaje srca. Najčešći je kod dece koja su rođena sa srčanim oboljenjem (urođenom srčanom bolešću). Glavni simptom je ​​ubrzani rad srca.

Ostali uključuju:

Lupanje ili treperenje srca

Osećaj vrtoglavice ili vrtoglavice

Kratak dah

Bol u grudima

Nesvestica

foto: Profimedia

Lekari su uradili testove u bolnici i njen puls se polako vratio u normalu u naredna dva sata. Ali, nakon pet meseci otrkiveno je da je ovaj redak sindrom srca doveo do poteškoća sa disanjem. Takođe utvrđeno je da je njen srčani zid na levoj strani deblji od drugog, što zahteva operaciju koja je zakazana za februar 2024. godine.

(Kurir.rs/MONDO)