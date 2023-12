TEŠKA SUDBINA MALOG IVANA: Dečaka (4) našli izmučenog na ulici, PROSIO za koru hleba, a ulični psi mu bili jedino društvo (FOTO)

Ivan Mišukov je na svet došao 1992. godine, u prilično surovim okolnostima, u siromašnom gradiću i nesrećnoj porodici. Ovaj Rus je u radnom detinjstvu živeo sa dedom alkoholičarom, koji danima nije dolazio kući, iako je Ivan imao samo četiri godine. Dečak je ostao prepušten sam sebi i ulici, na kojoj je na kraju i završio, iako nesposoban za samostalan život.

Utehu i zaštitnike neočekivano je našao u uličnim psima - danas kaže da su oni bili njegova "jedina porodica". Prošlo je gotovo dve godine pre nego što su nadležne službe uspele da spasu Ivana sa ulica Reutova, grada u okolini Moskve.

"Voleo sam pse i oni su voleli mene", rekao je Ivan godinama nakon što je spašen. Policija je uspela tek iz trećeg pokušaja da oduzme dečaka od pasa, jer nisu dopuštali nepoznatima da se približe Ivanu. On je u tom trenutku čak zaboravio da govori ruski, ali je ubrzo ponovo savladao svoj maternji jezik.

Psi su se zvali Džesi, Goga, Maša i Seva, a kada su životinje dolazile do hrane delile su je sa dečakom i obrnuto - on je neretko po lokalnim pekarama prosio za hranu, a kasnije je njom hranio svoje pse. Grejali su ga u ledenim ruskim noćima, a on bi se priljubio uz njihovo meko krzno.

"Olizali bi me po celom licu, tako psi daju poljupce", ispričao je mnogo godina kasnije Ivan, danas poznat i kao Vanja.

Nakon što su ga socijalni radnici pronašli, Ivan je odveden su sirotište u blizini Moskve, a neverovatno, ali istinito - psi su uspeli da ga pronađu i danima su ga uzalud čekali ispred kapije ustanove. Kasnije, po naređenju zvaničnika, ovi psi su nažalost okrutno ubijeni - sudbina koju nikako nisu zaslužili.

Ivan je ubrzo nakon toga dospeo u ruke hraniteljske porodice, a odgajila ga je brižna žena Tatjana Babanina. Dečak se uz njenu brigu i ljubav oporavio, a kasnije se i upisao u prestižnu pomorsku školu, sanjajući o vojnoj karijeri i bezbednosnoj službi. No, ipak ga je sačekao nešto mirniji život - vratio se u rodni Reutov, gde radi kao operater u jednoj fabrici.

"Znam da ne bih preživeo da nije bilo tih pasa na ulici. Ali, zahvalan sam i policiji koja me je spasila sa ulice, kao i mojoj hraniteljskoj porodici koja me je odgajila", rekao je Ivan, koji danas ima 29 godina.

Životna priča Mišukova inspirisala je englesku spisateljicu Heti Nejlor da napiše dramu "Ivan i psi", koja je osvojila nekoliko nagrada, a predstava je 2017. adaptirana i u film "Lek and the Dogs". Još dva pisca inspirisala je ova neobična sudbina - australijska spisateljica Iv Horning napisala je novelu "Pseći dečak", a Amerikanka Bobi Pajron napisala je knjigu "Psi zime", takođe sa motivima Ivanove priče.

