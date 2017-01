ALBANAC PLANIRAO TERORISTIČKI NAPAD U BEČU: Specijalci ga sprečili, a evo gde je želeo da napadne!

"Naše policijske snage brzo su reagovale i uhapsile osumnjičenog, izbegavši tako mogući teroristički napad u Beču", kazao je ministar unutrašnjih poslova Volfgang Sobotka na konferenciji za štampu neposredno po završetku operacije specijalnih snaga.

Snage su u petak uveče u austrijskoj prestonici uhapsile "Austrijanca od 18 godina, s boravišnom dozvolom".

Istraga će utvrditi njegove veze s "islamističkim radikalizmom", kazao je ministar navodeći da postoji više indicija o tome, a da su odlučujući signali stigli od stranih obaveštajnih službi.

Ministar je takođe rekao kako uhapšeni pripada albanskoj manjini da indicije govore kako nije delovao sam već da je iza njega razgranata mreža.

Takođe, istakao je kako je jedan od potencijalnih ciljeva bio i bečki metro.

