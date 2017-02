FOTOGRAFIJA OD KOJE SE JEŽI CEO SVET: Majka od dečaka koji boluje od raka objasnila razlog objave

Ova fotografija pun smisao je dobila uz popratni tekst dečakove majke i probudila je više od 250.000 reakcija i bezbroj komentara.

Nesrećna žena objavu je namenila onima koji se bore s rakom, upozoravajući ih da "ta stravična bolest brzo postane vrlo stvarna i vrlo strašna".

Navela je i kako njeno dete ne može da podnese dodir, jer ga svaki dodir boli. Prenela je i njegove strahove da neće doživeti 11. rođendan. Spomenula je kako se noću ušuška u njen krevet jer se plaši smrti, a ona ga tada uspavljuje pričama o raju.

"To je moj Drejk, moj mali smrdljivko, moj ceo svet. Od trenutka kad sam saznala da sam trudna do danas, on je bio razlog mog življenja. On je moj osmeh, moja ljubav, moje srce. On je moja suza, moj bol u srcu. On je moj život."

U strašnoj dijagnozi, u neverovatno nepravednim životnim okolnostima, ali Drejk je njen sin. Baš kao i milion drugih korisnika koji objavljuju fotografije svoje dece, zašto ova majka ne bi podelila ljubav koju ona i njeno dete dele, koliko god tragična ta ljubav bila.

Objava je rezultirala raznim komentarima, najviše porukama podrške i ljubavi.

"Niko ne zna šta je to dok ne napravi jedan korak u vašim cipelama, spava minut u vašem krevetu ili provede minut u toj glavi. Objavi slike i ispričaj svoju priču. Niko neće znati dok im ne pokažeš budući da neki ljudi treba da vide slike da im dođe do svesti. Rak nije lep. Zao je, ružan i mrzovoljan i nije ga briga da li ste stari ili mladi. Sve im recite. Samo hrabro, Drejk", jedan je od komentara, piše Jutarnji list.

Jedan korisnik je poželio porodici ljubav i ozdravljenje i napomenuo da je Drejk jedan od najvećih razloga zašto trči maratone čijim novcem se finansira istraživanje ove okrutne bolesti.

(Jutarnji.hr)

