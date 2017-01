(VIDEO) HOLIVUDSKE ZVEZDE NA PROTESTU ZBOG TRAMPA: De Niro, Boldvin i Šer u prvim redovima

Robert De Niro, other stars lead thousands in NYC Trump protest https://t.co/JCwok4kYqT #Inauguration via @LauraDimon

Na plakatima u Trampovom rodnom gradu, gde je većina glasala za Hilari Klinton na prošlogodisnjim izborima, moglo se pročitati "Borimo se protiv Trampa svaki dan" i "Pravda i građanska prava za sve".

Protest je održan u četvrtak uveče, ispred hotela "Trump International", na Kolumbovom trgu, pored Central parka.

Alek Boldvin je podigao mase imitirajuci novoizabranog predsednika, dok je Majkl Mor izjavio.

"On ne vlada sa mandatom", što je podsećanje da je, na nivou SAD, Klintonova osvojila više glasova od Trampa.

"Mi smo većina. Ne odustajte. Ja neću. Neće izdržati četiri godine", dodao je Mor.

De Niro se takođe obratio masi, pozivajući ih da ne gube snagu:

"Šta god se desilo, mi Amerikanci, mi Njujorčani, mi patriote, stajaćemo ujedinjeni za svoja prava i prava naših sugrađana".

Gradonačelnik Njujorka, Bil de Blazio pozvao je Amerikanci širom zemlje da se oglase, kako bi njihove prigovore čula novoizabrana administracija.

"Donald Tramp je oduvek voleo da kaže da je stvorio pokret, sada je vreme za nas da stvorimo sopstveni pokret, koji kreće večeras i širi se na celu zemlju, večeras, sutra i u nadolazećim danima", rekao je De Blazio.

On se založio za univerzalnu zdravstvenu zaštitu, zaštitu sveta od globalnog zagrevanja i odbranu prava stečenih pod Obaminom administracijom.

"Pogledajte hiljade koju su se okupili ovde veceras i to je samo početak", dodao je De Blazio.

#WESTANDUNITED Rally tonight at 6pm at Trump Int'l Hotel in NYC to protect our shared values! https://t.co/bqAqxMBE0R pic.twitter.com/R99FCzv9Sp