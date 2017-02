(VIDEO) OTKRIVENA TAJNA PISMA DŽEKI KENEDI: Ćutao je o nihovoj vezi do smrti!

Društvo joj je tada pravio udovac Dejvid Ormsbi Gor, inače prijatelj njenog pokojnog muža. Njihovo zajedničko putovanje izazvalo ogroman publicitet, a spekulisalo se da su u vezi. Četiri meseca kasnije, bivši britanski ambasador u Vašingtonu, zaprosio Džeki. Međutim , ona ga je odbila.

U rukom ispisanom pismu, sa dozom okrutnosti i neprijatnosti objasila mu je svoju odluku da se uda za Aristotela Onazisa. "Ako ću ikad pronaći neku utehu to mora da bude sa nekim ko nije bio deo mog sveta prošlosti i bola. To mogu da pronađem sada, ako nam svet dopusti.", napisala je Džeki Goru.

To je pismo bilo je zajedno sa još mnogo njenih pisama koja su pronađena u zaključanoj kožnatoj aktovki koja je prošlog meseca otkrivena u njegovoj porodičnoj kući u Velsu. On je preminuo 1985., a sada ih je njegov unuk stavio na prodaju putem aukcije, kako bi na njoj prikupio novac za obnovu kuće.

