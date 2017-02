SVET TUGUJE ZBOG ČURKINOVE SMRTI: Otišao maestro diplomatije, VELIKI PRIJATELJ srpskog naroda

Mnoge je ta vest šokirala, a mnogobrojni telegrami i poruke istakli su njegovu veličinu i doprinos međunarodnoj politici.

Čurkin je preminuo dan pred svoj 65. rođendan u Njujorku, a prema preliminarnim podacima uzrok smrti bio je problem sa srcem.

Kako se navodi, ruski diplomata se u tom trenutku nalazio u diplomatskom predstavništvu, kada je osetio slabost, nakon čega su ga brzo prevezli u bolnicu, ali je ubrzo konstatovana njegova smrt.

Povodom njegove smrti oglasili su se brojni svetski političari i poznate ličnosti koje su izrazile tugu i prenele reči saučešća.

Ruski predsednik Vladimir Putin izrazio je saučešće porodici i prijateljima Čurkina zbog njegove iznenadne smrti, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Predsednika je rastužila vest o smrti Vitalija Čurkina. Putin je izuzetno cenio Čurkinov profesionalizam i diplomatske talente. Predsednik je izrazio saučešće njegovoj porodici i ruskom Ministarstvu spoljnih poslova povodom smrti Vitalija Čurkina", naveo je Peskov.

Interviewed Churkin just 2 weeks ago. He looked in good health and was very energetic during the interview. Shockedhttps://t.co/SAcWVZ1wEJ — Alexey Yaroshevsky (@Yaro_RT)

">February 20, 2017

Tim povodom oglasio se i premijer Rusije Dmitrij Medvedev, koji je istakao da je Čurkinova smrt veliki gubitak za Rusiju, te da je on u najsloženijim situacijama beskompromisno branio interese zemlje, dok je portparolka Ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova rekla da je Čurkin bio veliki diplomata i izuzetno jarka ličnost.

​Brojni drugi političari i poznate ličnosti izrazile su saučešće povodom smrti ruskog diplomate, među kojima su i zamenik ministra inostranih poslova Rusije Sergej Rjabkov, šef međunarodnog komiteta Državne dume Leonid Slucki, šef međunarodnog komiteta Saveta federacije Rusije Konstantin Kosačov i mnogi drugi.

Diplomats' job more hectic than ever, but we like being busy – Churkin to RT in his last interview https://t.co/2xY3JtqJJZ — Посольство России (@RuEmbZimbabwe)

">February 21, 2017

Izuzetno mnogo političara iz SAD se oglasilo povodom smrti Vitalija Čurkina.

Jedna od njegovih najvećih protivnica za vreme njegovog rada pri misiji UN bila je i bivša predstavnica SAD Samanta Pauer, sa kojom je oštro ulazio u verbalne sukobe o ključnim svetskim pitanjima. Ona je, naime, na svom nalogu na Tviteru napisala da je očajna zbog njegove smrti, kao i da je Čurkin bio "maestro diplomatije i izuzetno brižan čovek koji je radio sve što je mogao kako bi se prevazišle nesuglasice između SAD i Rusije".

Devastated by passing of Russian UN Amb Vitaly Churkin.Diplomatic maestro &deeply caring man who did all he cld to bridge US-RUS differences — Samantha Power (@SamanthaJPower)

">February 20, 2017

I Suzan Rajs, koja je takođe bila predstavnica SAD pri UN, rekla je da je duboko šokirana smrću ruskog diplomate, te da je on bio izuzetno pametan i usredsređen čovek, "jednom rečju — velika sila".

I aktuelna predstavnica SAD pri UN Niki Hejli je rekla da je, iako je sa njim sarađivala svega mesec dana, Čurkin bio izuzetno ljubazan kolega koji je majstorski branio interese svoje zemlje.

Shocking news to hear the passing away of Amb Vitaly Churkin. A brilliant ambassador who served his country & people. May he rest in peace. pic.twitter.com/pFodXqs5Qm — @kamaNY (@kamapradipta)

">February 20, 2017

​Oglasio se i američki ambasador u Rusiji Džon Teft, koji je rekao da saoseća sa Čurkinovom porodicom, dok je bivši državni sekretar SAD i jedan od najpopularnijih američkih političara Henri Kisindžer izrazio duboko žaljenje što ruski diplomata nije uspeo da doživi svoj 65. rođendan i da pročita poruku koju je planirao da mu uputi.

Predstavnik Francuske takođe pri UN Fransoa Delatr rekao je da je Čurkin, uprkos nesuglasicama, bio jedan od najistaknutijih i najtalentovanijih diplomata sa kojima je sarađivao.

Former UN Chief Ban Calls Late Russia's Envoy Churkin 'Intellectual Star' https://t.co/eOV14Euob6 — New Media (@new16media)

">February 21, 2017

Generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanijeri takođe je istakao da je preminuo veliki diplomata i da će takva ličnost jako nedostajati međunarodnoj političkoj sceni.

Oglasilo se i Ministarstvo inostranih poslova Belorusije, koje izrazilo saučešće svim ruskim građanima zbog smrti istaknutog diplomate.

(Sputnjik Srbija)

