SVETSKA DIPLOMATIJA PRELAZI NA NOVI NIVO: Danska prva na svetu uvodi DIGITALNOG AMBASADORA!

Ministar spoljnih poslova Danske Anders Samuelsen zaključio je da je nužno uspostaviti posebne kanale komunikacije s kompanijama koje su finansijski jače od brojnih država, te da su direktne veze izuzetno važne za ostvarivanje obostrane koristi.

Premijer Lars Loke Rasmusen objavio je da će imenovati novog digitalnog ambasadora za komunikaciju s nekim od najvećih svetskih tehnoloških kompanija, poput Majkrosofta, Epla i Gugla, preneo je Forin polisi.

Danska je prva u svetu koja je odlučila da učini takav korak. Još se ne zna ko će biti imenovan za danskog digitalnog ambasadora, ali sigurno je da ta uloga neće biti samo simbolična, istakao je ministar spoljnih poslova Anders Samuelsen u intervjuu Vašington postu.

Na sličan način kako države grade diplomatske i političke odnose jedna s drugom, Danska sada želi da ih uspostavi s moćnim tehnološkim divovima.

"Te kompanije postale su poput novih država, moramo se s tim suočiti", poručio je Samuelsen u intervjuu danskom listu Politiken.

Tehnološke kompanije uveliko utiču na svakodnevni život građana, često u većoj meri nego druge države, a ne možemo ni zamisliti koliko će uticati sutra.

FOTO: Reuter

Stvari poput veštačke inteligencije, "big data", internet stvari, samovozećih automobila i ostalih na čijem razvoju rade velike tehnološke kompanije već su postale deo našeg života u Danskoj, rekao je danski šef diplomatije Anders Samuelsen u Vašington postu nakon što je vest o odluci danske vlade obišla svet, prenosi Jutarnji list.

Deo posla budućeg digitalnog ambasadora biće lobiranje radi klasičnih ulaganja. Danska je u tome već uspešna. Fejsbuk i Epl su najavili da će izgraditi gigantske centre podataka u Danskoj: Fejsbukov centar u danskom Odenseu osiguraće 150 novih radnih mesta, objavila je kompanija Marka Zakerberga u januaru.

Iza Fejsbukove odluke da za to izabere upravo Dansku stoje tri godine pregovora. Isto tako, "Invest in Denmark", organizacija danskog Ministarstva spoljnih poslova zadužena za podsticanje investicija, tri godine je s Eplom radila na projektu velikog "data centra" u Viborgu, preneo je thelocal.dk.

FOTO: AP

Nije čudno što je Danska odlučila da tretira tehnološke kompanije poput država, piše Vašington post: u 2015. američke tehnološke kompanije prijavile su prihod od 215,6 milijardi dolara, što je više od BDP-a Portugala i Grčke. No, uticaj tehnoloških kompanija daleko nadilazi njihovu ekonomsku težinu.

"Kao što smo uključeni u diplomatski dijalog s različitim državama, tako treba uspostaviti i bliske veze s tehnološkim igračima poput Gugla, Fejsbuka i Epla", objašnjava danski ministar spoljnih poslova.

Brojne kompanije novim tehnologijama na brojne načine utiču i biće deo svakodnevnog života danskih građana. Neke od njih su i same velike poput država. I zato, ako želimo biti deo onoga što se događa, i ako želimo da imamo udela u toj priči, onda nam treba tehnološki ambasador", ističe Samuelsen koji je za ministra postavljen u novembru 2016. On smatra da će to biti velik uspeh za Dansku i da će mnoge zemlje kopirati tu ideju.

FOTO: Profimedia

Imenovanje ambasadora je jedan od načina na koji danska država želi da odgovori izazovima velikih promena. Tehnologija uveliko menja ne samo svakodnevni život, nego i politiku: Holanđani su odlučili da ručno broje biračke listiće u strahu od hakerskih napada, a Nemačka se boji da će Rusija preko "lažnih vesti" pokušati da utiče na izbore u njihovoj zemlji.

Digitalni ambasador biće, između ostalog, zadužen da razgovara s tehnološkim kompanijama o škakljivim temama poput zaštite privatnosti i čuvanja podataka korisnika.

Kompanije poput Fejsbuka i Gugla stvorile su ogromnu količinu podataka, a više od polovine podataka na svetu stvoreno je u poslednje dve godine.

FOTO: Shutterstock

"To nas je dovelo u situaciju da moramo da postavljamo pitanja i o zaštiti privatnosti korisnika i o situaciji u kojoj smo se zbog toga našli kao država", objašnjava danski šef diplomatije.

Otvaranje novog ambasadorskog mesta omogućiće Dancima novu diplomatsku vezu sa Sjedinjenim Državama mimo Vašingtona, što samo po sebi može biti korisno, piše Forin polisi, s obzirom na zategnute odnose SAD-a i Evrope od dolaska Donalda Trampa na čelo Amerike.

(Jutarnji list)

