OVO JE NAJTUŽNIJE VENČANJE: Zbog ove fotografije mnogi su zaplakali!

Mališan umire od uznapredovalog tumora na mozgu. Venčanje je zapravo bilo planirano za 2018. godinu, ali kako su šanse da dečak do tada poživi male, njegovi roditelji su ga organizovali u bolnici.

Fotografija mladih roditelja dok se vraćaju sa venčanja u bolničku sobu sa bolesnim sinom u naručju, dirnula je mnoge. “Slikala sam ih dok su hodali hodnikom na putu do njegove sobe. Prizor je bio toliko tužan. Ali, ipak, govori i o hrabrosti, ljubavi i sposobnosti pronalaženja sreće i radosti u najtežim trenucima u životu”, rekla je njena majka.

Dodala je kako su mališana operisali prošle godine, uklonili su mu tumor sa mozga i prošao je ciklus hemoterapije. Neko vreme sve je bilo dobro i svi su se nadali da će ozdraviti. Međutim, krajem godine njegovo stanje se naglo pogoršalo.

Pronašli su mu nekoliko novih tumora na mozgu kao i na leđnoj moždini. Roditelji su svaki dan sa njim u bolnici dok rođaci čuvaju njegovog 4-godišnjeg brata. “Svi su duboko dirnuti ovom fotografijom. Zaista se nadam da će to podstaknuti svest ljudi vezanih za tumore kod dece. Pre nego se Logan razboleo verovala sam kako se to događa vrlo retko. Nadam se da će drugi ljudi shvatiti da je to češće nego što misle”, rekla je Selia i dodala da su bili srećni što je njihov sin prisustvovao venčanju, piše Vumens Dej.

(24 sata)

