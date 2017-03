(VIDEO) PLJUŠTE OPTUŽBE PRED IZBORE: FIJON Oland kriv za medijski rat protiv mene OLAND Lažeš!

« Je mets en cause le président de la République. » François Fillon #LEmissionPolitique #JeVoteFillon pic.twitter.com/bxySFgqyfs — Francoise gonzales (@Francoisegonza8)

"Danas imate novinske listove koji dobiju dokumenta 48 sati pošto ih vlasti zaplene radi istrage, na primer u mom kabinetu u Nacionalnoj skupštini. Ko im daje ta dokumenta? Vlada", rekao je Fijon francuskoj televiziji.

Upitan da li političari ili pravosudni sistem odobravaju to "curenje", Fijon je odgovorio: "Ići ću još dalje. Za to krivim predsednika Republike". Oland je par sati kasnije osudio Fijonovu tvrdnju da je on umešao prste u, kako je konzervativni predsednički kandidat naveo, vladinu zaveru.

"Predsednik Oland najoštrije osuđuje lažne Fijonove tvrdnje", saopštio je Olandov kabinet, navodi britanska agencija.

Fijon (63), koji je u početku predizborne kampanje važio za favorita, pao je na treće mesto među kandidatima za predsednika, kako pokazuju ankete, te postoji opasnost da će iz predsedničke trke biti eliminisan po završetku prvog kruga, 23. aprila. Posle medijskih navoda da je supruzi i deci obezbedio praktično nepostojeće poslove plaćene iz državne kase, protiv Fijona pokrenuta je istraga, koja je ove nedelje i proširena kako bi obuhvatila sumnju da su dostavljena lažna dokumenta da bi se opravdalo to što je on zaposlio članove svoje porodice.

