(VIDEO) VOŽNJA AVIONOM MOŽE BITI OPASNA: Zabrinjavajući detalji novog istraživanja NASA

Kosmički zraci iz sunca i svemira sudaraju se s molekulima u atmosferi. Na taj način uzrokuju radijaciju koja može biti opasna za ljudsko zdravlje. U novom istraživanju, koju je objavio Spejs vater žurnal, istraživači su koristili tzv. vremenske balone.

U balonima su se nalazili instrumenti koji su beležili zračenje na udaljenosti od 7 do 37 kilometara iznad površine zemlje.

Flying at 36,000 ft above clouds & much of the atmosphere? New research helps improve real-time radiation monitoring https://t.co/zpMRulUARL pic.twitter.com/UtrGmqHnRT