IVANIĆ PORUČIO: Dok sam ja član Predsedništva, BiH neće priznati Kosovo!

Srpski član Predsedništva BiH, Mladen Ivanić, poručio je da, dok je on član Predsednistva BiH, Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo i dodao da ne bi podržao eventualni referenudum o nezavisnost Republike Srpske.

"Moj politički stav je da način na koji je Kosovo dobilo nezavisnost potpuno je mimo međunarodnih pravnih normi i kao neko ko ima tu mogućnost, ja ću tu mogućnost i da koristim. Dok sam ja ovde, Kosovo sigurno neće biti priznato. Ako se pojavi neki srpski političar koji bude smatrao da to tako treba, sasvim poštujem. Mislim da se život ljudi sa Kosova i iz BiH može olakšati", naveo je Ivanić.

Ivanić kaže i da postoji neki osećaj da će se nekom vrstom političkog pritiska indirektno desiti priznanje.

"To je nemoguće", jasan je Ivanić.

Referendum u RS

Ivanić tvrdi i da ne bi podržao referendum o nezavisnosti Reublike Srpske, jer, objašnjava, to je moguće uraditi samo ratom, a on to ne želi.

"U ovom trenutku mi ne možemo sami da se dogovorimo. U ovom trenutku ne postoji nijedna međunarodna snaga koja bi iza toga stajala. Zbog hiljadu razloga. Prva Srbija ne bi stala iza toga, zbog Kosova. Postoji samo treći način kako to možete da uradite, a to je ratom. Ja to ne želim i nikada neću ući u rat", naveo je Ivanić i prema Dojče veleu, ipak, je dodao i sledeće:

"Ako ostane ovo 'varakanje' koje sada imamo, onda ja ne znam šta će se dogoditi za 20 godina. Moja generacija o tim stvarima neće odlučivati i upravo zato mislim da su sve te teme besmislene".

Na konkretno pitanje da li bi podržao referendum o nezavisnosti Republike Srpske, Ivanić je rekao je :"Ne bih".

Kurir.rs/ Tanjug

Foto: Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir