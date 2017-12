POTRESNA RATNA PRIČA IZ KONJICA: Petar je dečak dva puta streljan, jednom ubijen i večno živ

Nedavno je 13 bivših pripadnika Armije RBiH, Teritorijalne odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova u Konjicu uhapšeno zbog zločina nad desetinama žrtava srpske nacionalnosti u opštini Konjic.

Priče o porodici Golubović jedna je od potresnih. Porodica koju su jula 1992. šestorica pripadnika Specijalne policije iz sastava Interventnog voda Stanice javne bezbednosti Konjic odvela iz stana i streljala.

Đuro, Vlasta i Pavle na mestu su bili mrtvi, Petar je preživeo prvo streljanje, ali drugo ne, poručuju oni koji su ih poznavali.

"Drugo dete je uspelo da se izvuče, da na neki način pobegne, da dođe do punkta. Ono je tražilo pomoć, međutim ljudi koji su bili na punktu iz, za ljudski razum nerazumljivih razloga, su to dete predali ovim zločincima jer stvarno kako drugačije nazvati nekog ko dete od pet, šest godina - kad je shvatilo da ga nije ubilo jednom - sad ga ponovo ubija", priča Luka Ivanišević.

Ivanišević je, kaže, poznavao porodicu Golubović. Otac Đuro bio je profesor, čovek koji je posvetio život obrazovanju drugih i ne shvata kako je nekom mogao da smeta, a posebno dva dečaka od 5 i 7 godina. Grobno mesto i spomenik u obliku srca jedino je što je ostalo od ove porodice. Od bliže porodice Golubovića u Konjicu nikog nema, neki su umrli, a neki se odselili. O tome je u kolumni pisao i Dragan Bursać.

"Petar nikada neće slaviti 32. rođendan. Petar nikada neće ispričati ni ovu ni bilo koju drugu priču. Petar je dečak dva puta streljan, jednom ubijen i večno živ", napisao je Bursać.

Konjički paroh Milan Bužanin kaže kako se svake godine služi pomen porodici Golubović na, prema njegovim rečima, svetom mestu.

"Mestu koje obeležava svu ljudsku surovost, ljudsku glupost, da šta treba čoveku da bude, da ubije jedno dete. Samo da se to zapitamo i naravno da smo to čuli. To je vrlo potresna priča, priča koja boli svo pravoslavlje u Konjicu, a i sve normalne ljude", poručuje paroh.

Za ubistvo porodice Golubović pred Kantonalnim sudom u Mostaru osuđen je Miralem Macić na 12 godina zatvora. Imena Petra i Pavla možda bi sada bila u monografiji diplomiranih Konjičana, umesto toga imena Petra i Pavla upisana su na spomenik ubijenoj deci Konjica bez obzira na nacionalnost.

Kurir.rs/ Ba.n1info.com

Foto: N1

Kurir

Autor: Kurir