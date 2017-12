OKREĆU SE SUPER LIGI Milojević: Nema alibija, umor pod kontrolom

"Igramo protiv ekipe sa kojom smo se najviše puta sastali u sezoni s obzirom da smo protiv Borca igrali i u Kupu Srbije. I tada sam rekao da je Borac ekipa koja se konsolidovala, iako imaju male probleme. Kolega Spasić radi odličan posao, Borac je disciplinovan tim, neće nam biti lako, kao sve do sada", rekao je Milojević na konferenciji za medije na stadionu Rajko Mitić.



Milojević još uvek nije siguran na koga će moći da računa protiv Borca, nakon isrpljujućeg meča protiv Kelna (1:0) i obezbeđenog "evropskog proleća".



"Jedno je sigurno, a to je da Radonjić neće igrati poslednje dve utakmice u polusezoni", kazao je on.



Prema njegovim rečima crveno-beli osećaju umor, ali da pokušavaju da ga drže pod kontrolom.



"Sve je stvar navike, ako igrate u jakom evropskom klubu, onda pored fizičke pripreme imate i mentalne treninge da to prihvate to kao normalno. Kod nas je to nova situacija, a ja bih voleo da moji igrači nikada ne traže alibi u vidu umora. Ako krenemo da radimo sa nečim negativnim u startu, misli te vuku ka tome i tvoje telo ne može da isprati sve napore. Umor je prisutan, toga smo svi svesni, ali smatram da su ljudske mogućnosti mnogo veće nego što mi mislimo".



Osvrnuo se i na stanje u srpskom fudbalu posle uspeha Partizana i Crvene zvezde, istakavši da ne razume zašto je domaća liga potcenjena.



"Svi mi koji radimo u domaćem prvenstvu moramo da ga čuvamo i pazimo, to je nešto najbolje što imamo. Dosta se stavlja u negativan kontekst, ali verujem da je realnost potpuno drugačija od toga. Jako je teško ispraviti tu sliku, ali svi mi treba da se potrudimo. I igrači, stručni štabovi, ljudi koji vode klubovi i mediji treba drugačije da se odnose prema domaćem fudbalu. Mnogo stvari je nejasno i čini mi se da nam je u krvi da uvek hoćemo da nađemo neki alibi. Ne volim alibije, kod mene je sve jasno, ako je nešto loše to je loše, ako je dobro to se zadržava".



Dodao je i da Superliga ima mnogo talentovanih igrača i dobrih utakmica, kao i da postoji kvalitet, ali da se nada da će biti bolja.



Utakmica između Crvene zvezde i Borca igra se sutra od 16.30 na stadionu Rajko Mitić.

Tanjug

