(FOTO) DELIJE ODUŠEVILE KOŠARKAŠA ZVEZDE: Evo kako je Branko Lazić reagovao na poklon navijača

"Niz stvarno deluje nerealno. Nismo očekivali da ćemo napraviti ovakav niz, a čak smo i lako dolazili do pobeda. Sinoć je bila teška utakmica zbog putovanja i svega što smo prošli. Najbitnije je da smo izvukli iz sebe maksmimum i ovaj ciklus završili na najbolji način", rekao je Lazić u svlačionici posle utakmice.



Košarkaši Zvezde pobedili su juče uveče u Beogradu Panatinakos sa 72:66 u 20. kolu Evrolige i tako ostvarili sedmi uzastopni trijumf u najjačem evropskom takmičenju. Lazić, medjutim, nije želeo da prognozira dokle će trajati serija pobeda.



"Saznaćete do kad traje niz - kada budemo izgubili. Nas sada čeka dan odmora, pa se spremamo da nastavimo niz uspeha, čeka nas Mornar. Moramo da razmišljamo tako, ne možemo da mislimo o nekoliko meseci u napred. Tako se ponašamo od početka sezone, idemo od utakmice do utakmice i baš zato smo i napravili ovaj niz uspeha, jer nismo razmišljali o Top 8 ili nečem drugom, već o svakom narednom izazovu", rekao je jedan od ključnih Zvezdinih igrača u odbrani.



Crveno-beli odlično su počeli utakmicu, poveli su sa 16:0, ali je PAO uspeo da se vrati, a čak i da preokrene u trećoj četvrtini i na početku poslednje deonice.



"Napravili smo na početku 16:0. Nerealno je bilo, zato su nas i stigli tako brzo. Nisu oni loša ekipa, sastavljeni su od sjajnih igrača, koji imaju velike ambicije ove sezone u Evropi. Održali smo koncetraciju do kraja i najvažnije da smo smireni bili, napravili dobre odbrane i priveli meč kraju na pravi način", rekao je Lazić.



Navijači su posle meča Laziću poklonili transparent s natpisom"Naš je Branko jači od Lebrona", a čak su mu i dodelili nadimak "LeBranko".





"Hvala navijačima. Poređenje sa Lebronom je nerealno", rekao je bek Zvezde.Na konstataciju novinara da Lebron Džejms "u odbrani nije toliko bolji", Lazić je kroz osmeh rekao "Dobro, tu sam bolji".Njegov saigrač Dion Tompson kazao je da je u sinoćnjem duelu bilo najbitnije ostvariti pobedu, a ne juriti razliku kojom je Panatinaikos trijumfovao u Atini, kada su crveno-beli poraženi sa 59:70."Najvažnija je pobeda, nije bitna razlika, pogotovo protiv teškog rivala kao što je PAO. Odlično smo počeli meč, poveli smo 16:0, ali su se oni vratili. Sjajan su tim i utakmica nije gotovo posle pet minuta. Vratili su se u meč, borba se rasplamsala i na kraju smo uspeli da pobedimo", rekao je Tompson.Američki košarkaš, koji je nedavno došao iz Galatasaraja, u poslednje vreme ima sve veću minutažu u crveno-belom dresu."Lepo je biti na parketu i drago mi je što pomažem timu. Bilo je teško boriti se sa Burusisom, jednim od jačih centara", kazao je 28-godišnji košarkaš.Tompsona je na sinoćnjoj utakmici u hali "Aleksandar Nikolić" bodrila i supruga, koja mu je, prema njegovim rečima, bila "dodatna podrška".Zvezda posle 20 utakmica u Evroligi zauzima peto mesto sa 12 trijumfa i osam poraza, dok je Panatinaikos sedmi sa 11 trijumfa i devet poraza.

Autor: Agencija BETA,Foto: Saša Pavlić