SA CAKANOM NEMA ŠALE: Naoružala sam se i bila na obuci za pucanje! Spremna sam da se obračunam s lopovima!

Ona otkriva da se naoružala, završila obuku u jednoj streljani i da se zbog toga više ne boji da mirno živi u kući u Sremčici sa suprugom Nebojšom Negićem.

"U početku sam živela u strahu da se pljačka ne ponovi. Kada se to desi, onda se bojite svakog šuma. Sada sam prestala da se bojim, a razlog za to je što sam direktno povezana sa policijom, to podrazumeva celokupan alarmni sistem koji podrazumeva istovremeni dolazak policije, ukoliko se alarm uključi. Toga ranije nije bilo. Imali smo samo kamere koje su snimale", započinje ispovest Cakana o stresnom događaju iz svog života i nastavlja:

"Ne mogu da kažem da sam danas potpuno spokojna, ali se ne plašim. Na ulici ako se nešto desi, sigurno ću se odbraniti. Ako treba, jurila bih za lopovom, mada ne znam šta bi mi ukrao, pošto nikad ništa ne nosim. Možda bih čak i oprostila tu neku torbicu koju bi otuđio. Ipak, kada je reč o kući, potreban je nadzor policije. Postala sam veoma oprezna. Šta god da primetim sumnjivo u ulici, ja sam kao Nemac, odmah zovem policiju. Uopšte nemam problem da pozovem policiju, ako primetim da se neko mota moje kuće, a da ga ne znamo iz ulice u kojoj živimo moj suprug Nebojša i ja. Iskreno da vam kažem, imam dozvolu za držanje vatrenog oružja, a imam i samo oružje. Ne mogu da otkrivam tačno koje, ali imam i neke trofejne, lovačke puške. Išla sam na obuku za pucanje i sada sam spremna da se obračunam sa lopovima ukoliko bi se osmelili da naciljaju moju kuću. Imam čak i dozvolu za lov. Mada u lov nikad nisam odlazila. Jeste moj suprug, jer je njegov otac strastveni lovac", objašnjava Cakana.

Poznata pevačica ne može da sakrije nezadovoljstvo što ni posle nekoliko godina od ataka pljačkaša na njen dom počinioci tog krivičnog dela nisu uhvaćeni i kažnjeni.

foto: Damir Dervišagić

"Tako je sudbina namestila, da u momentu pljačke u kući ne bude nikog. Moj suprug i ja izašli smo sa našim ridžbekom Antalom, odnosno, otišli smo u kafić koji prima pse, inače lopovi ne bi smeli da priđu kući da je pas bio u dvorištu. Oni su imlai jednu “igranku” od 13.30 do 18.30, koja je bila prilično berićetna za njih. Verovatno je to bila isplanirana, organizovana pljačka. Neko je verovatno gledao kuda idemo, računao koliko bismo mogli da se zadržimo i tako dalje, pa su uspeli da izvedu tu pljačku. Na moju najveću žalost, nikada nismo saznali ko su lopovi koji su nam opljačkali kuću. Policija ima to kao otvoren slučaj, ali ga još nije rešila", završava Radosavljevićeva.

Podsetimo, lopovi su u oktobru 2013. godine iz Cakanine kuće odneli dragocenosti čija se vrednost procenjuje na oko 20.000 evra. Pljačkaši su ukrali brilijantske minđuše, dve ogrlice optočene brilijantima, nekoliko pari minđuša s biserima, zlatne narukvice, minđuše i ogrlice, tri muška sata, jedan ženski sat, skupu bižuteriju, pušku, pištolj, metke, mnogo novca i garderobu.