SEME RAZDORA: Dejan Dragojević se odrekao majke zbog Dalile!

Dalila Dragojević glavni je razlog zašto njen suprug Dejan ne priča s majkom Biljanom. Pobednica prošle sezone „Parova“ i njena svekrva zaratile su zbog placa u Veterniku, a mlađi brat Dragojević stao je uz svoju suprugu.



Tuzlanka je pre dve večeri ponovo ušla u rijaliti kako bi se borila za glavnu nagradu. Čim se smestila u vilu, ona je udarila po majci svog muža. Dalila je ljuta na svekrvu jer je starijem sinu Davidu dala plac, dok Dejanu nije.



Udaljili se



- Kada smo izašli iz rijalitija, Dejan i ja smo odlučili da novac uložimo u gradnju kuće. Pozvali smo Biljanu i pitali za deo placa u Veterniku koji je u njenom vlasništvu. Znamo da je dat Davidu, ali on je dovoljno veliki da mogu da se sagrade dve kuće. Biljana je rekla da ne može, i to je Dejanu teško palo - počela je Dalila i dodala da su, s obzirom na to da i Dejanov ujak iz inostranstva ima plac, pitali da iskoriste taj deo zemljišta.

- Bilja je i za taj plac rekla da ne može, da je to tuđe i da ujak ima decu. Dejana je to pogodilo. Tada sam ga videla prvi put kako plače. Onda sam razmišljala i predložila mu da pita majku da li možemo u porodičnoj kući, gde ona živi, da nadgradimo sprat. Taman bi bio blizu majke. Ona mu je rekla: „A šta ćete vi uraditi s kućom ako se razvedete?“ Tad smo rešili da se udaljimo - ispričala je Dalila.



Odmah nakon nje uključila se i Bilja i ispričala svoju verziju priče.

Aleksandra i David, foto: Damir Dervišagić



Porodica samo tata



- Ne želim da mi prave rogove. Iznošenje privatnih stvari je dno dna. Kuća u kojoj živimo je porodična i pripada i mom bratu i sestri. Ne želim da devojke mojih sinova tu nešto grade. Nisam ni Aleksandri ni Davidu to dozvolila. Plac koji su tražili namenjen je Davidu jer je on stariji i logično je bilo da će prvi da se oženi. Dejan i Dalila prave žrtve od sebe, a ja sam mog sina čitav život mazila i pazila. Nije mi jasno zašto tako priča - rekla je majka braće Dragojević i dodala:

- A što se tiče ujakovih placeva, to su lično njegovi placevi, a on ima decu i ja ne mogu tražiti da ih da meni - rekla je Bilja.



Dalila je za svekrvu imala jasnu poruku:

- Kad-tad će se svi pokajati zbog svega što rade i vrlo brzo će zakucati na naša vrata. Moja i Dejanova porodica je samo njegov tata - završila je Dalila.



Odbila ga BILJA NIJE HTELA DA OŠIŠA SINA

Dalila je otkrila i da Dejana majka nije htela da primi u svoj frizerski salon da ga ošiša. - Rekli su mu da su svi termini zauzeti i da mora da sačeka. Dejan je onda otišao u drugi salon i ošišao se - rekla je Dalila, a Bilja se branila. - To nije tačno. Imala sam zakazanu mušteriju. Rekla sam Dejanu da sačeka. Nije mu ništa falilo da sedi u lokalu i da se strpi - rekla je Bilja.

Foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić, Printscreen

