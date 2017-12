Sloba Radanović plakao je pred Lunom i pričao o tome koliko mu je teško zbog svega što je uradio svojoj ženi Kiji Kockar.

"Nemoj pogrešno da me shvatiš. Ne gajim nikakva osećanja tu, ali, brate, ja sam nju povredio. Jako, i to me boli", počeo je Radanović, dok je blogerka samo ćutala i slušala.

"Ja sam uvek želeo da ispratim svoje srce koje voli tebe. To bi se kad-tad dogodilo i napolju. Ja znam kakav sam odnos sa njom imao", ispovedao se pevač.

