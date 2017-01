TAJNA UČESNICE PAROVA: Aleksandru hapsili zbog Čabarkape!

Aleksandra Subotić bila je privedena u policiju 2013. zbog sumnje da je sa ocem svog deteta Aleksandrom Čabarkapom učestvovala u dve iznude.



Navodno, ona je bila prisutna kad je u jednom kafiću njen partner ucenjivao nekog čoveka tražeći novac. Pošto njena krivica nije dokazana, Aleksandra je puštena, a Čabarkapa je i dan-danas u zatvoru.



Razotkrio je otac



Aleksandra bi možda u „Parovima“ ovu činjenicu prećutala, ali ju je na nju podsetio otac Karađorđe.

- Čabarkapa je kriv što je tebe uveo u svoje prljave poslove. Ti si posle otišla u policiju i branila si ga. Trebalo je da se skloniš iz te priče, a ne da se motaš s takvim ljudima i svašta pričaš - rekao je Karađorđe.



Odveli je u gaćama



- Nije tako bilo. O čemu ti pričaš? Je li policija nešto dokazala? Nisam nikome iznuđivala novac. Bila sam u tom kafiću na Obilićevom vencu, sedela sam tri stola od Čabarkape i tog čoveka. Išla sam da se nađem sa svojim dečkom, otkud ja znam šta su oni pričali - rekla je Aleksandra i stavila tačku na tu priču.



Ali pre četiri godine, ona je govorila drugačije. Tada je u ispovesti za Kurir ispričala šta se desilo.

- Policajci su upali kao manijaci u pet, pola šest ujutru i uopšte ih nije zanimalo da li sam žensko i jesam li trudna! Odmah za njima ušla je i Ljuba. Ona me fizički napala da bi mi otela telefon! Od Ljubinih udaraca sam završila u kadi, a nos mi je krvario. Rekla sam joj da ne može da me bije pred policajcima, a njihov odgovor je bio: „To ti je staratelj.“ Svađala sam se sa svima njima, nisam mogla ni da se presvučem, a da me oni ne gledaju, pa se u inat nisam ni obukla! Na kraju su me dva policajca iznela tako, u boksericama i kućnim papučama - rekla je Aleksandra.



Čabarkapa poručio iz zatvora

SUBOTIĆI, OTKAČITE SE OD MENE



Čabarkapa želi da uradi DNK analizu i utvrdi da li je on otac deteta koje je rodila Aleksandra Subotić.

- Želim da se obratim morbidnoj porodici Subotić i da im kažem da se otkače od mog lika i dela, da su jadni i bedni, došli su po emisijama da opljuju mene ne upozorivši ćerku, koja kući ima dete. Oni bi od te njene ćerke napravili Ćićolinu samo kako bi je odvojili od mene. Ja sam taj koji je nju otkačio, a ne ona mene.

Ovako je Aleksandra pričala o majci

LJUBI SU MOMCI VAŽNIJI OD DECE



Aleksandra Subotić je nakon privođenje za Kurir oplela po majci Ljubi Pantović.

- Ljuba mi je samo rekla: „Snađi se“, ladno me izbacila na ulicu! Samo sam navukla njen šorc i patike koje joj je Aleksandar kupio i tako sam gradskim prevozom otišla kod njegovih u Kaluđericu. Ljuba je kao majka nula. Njoj je na prvom mestu karijera, pa momci, pa tek na petnaestom mestu su joj deca! - ispričala je Aleksandra 2013. godine.

