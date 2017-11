(FOTO) BUDITE U PRIPRAVNOSTI: U Hrvatskoj za sutra najavili snežni haos! EVO ŠTA SE SPREMA U SRBIJI!

U Srbiji će u ponedeljak biti oblačno i vetrovito, dok se u pojedinim delovima zemlje očekuju padavine, osim na jugoistoku i istoku Srbije gde će biti suvo.

Meteorolozi očekuju snežne padavine u Srbiji do kraja nedelje, ali

na planinskim vrhovima višim od 1.000 metara, dok sa druge strane u regionu, tačnije Hrvatskoj za sutra najavljuju sneg, koji bi mogao nošen vetrom da stigne i do severnog Jadrana, dok bi prema prognozama u Liki moglo da padne i do 50 centimetara snežnog pokrivača.

U Republičkom hidrometeorološkom zavodu kažu da će snežne padavine u Srbiji biti lokalizovane na zapadni i jugozapadni deo zemlje, i da ih možemo očekivati već u noći između utorka i srede.

"Snežne padavine se sad već podrazumevaju na višim planinskim vrhovima, na Zlatiboru i Kopaoniku, a naše prognoze su sad koncentrisane na niže, brdsko-planinske delove zemlje, odnosno zapad i jugozapad Srbije. Visina snežnog pokrivača može biti 10 do 15 santimetara", rekli su u RHMZ.

U ovim delovima Srbije se u narednim danima očekuje stvaranje snežnog pokrivača - Sjenica, Tara, Nova Varoš, viši delovi užičkog kraja i valjevske planine, a prema njihovim procenama nema naznaka da će uskoro pasti sneg u Beogradu.

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će u ponedeljak duvati umeren i jak južni i jugoistočni vetar, dok se u prepodnevnim časovima u planinskim predelima i na jugu Banata očekuju olujni udari vetra.

Najniža temperatura od 6 do 13 C, najviša dnevna od 11 na severozapadu do 21 C na jugoistoku zemlje.

U Beogradu umereno do potpuno oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, posle podne u skretanju na slab i umeren severozapadni.

Meteorolozi najavljuju da će do petka biti oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, a snežne padavine se očekuju na planinama jugozapadne Srbije.

Od petka se očekuje uglavnom suvo vreme, sa temperaturama oko prosečnih vrednosti.

