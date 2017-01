BRUTALNO: Muž me vukao za kosu po podu

Moj suprug je alkoholičar, trpela sam njegovo nasilje skoro 26 godina. Deca su gledala jezive scene kako me tuče, plakala su i molila ga da me pusti i prestane. Često sam bila u modricama i krvavog nosa.



Danica H., još jedna u nizu žrtva porodičnog nasilja, godinama je trpela psihičko i fizičko zlostavljanje, a tek skoro je rešila da stavi tačku na torture kroz koje je prolazila i napustila je supruga.



Sin pokušao da me brani



- Deca su sada odrasla, ali kada su bili mali, svašta su gledali. Jednom prilikom, kada se napio, vukao me je za kosu po podu, toliko jako me je čupao da mu je ceo pramen kose ostao u šaci. Sin i ćerka su sve to gledali, plakali su i vrištali od straha moleći ga da me pusti i da prestane da me bije - priseća se kroz suze naša sagovornica.



Ona kaže da je njen muž postao nasilan i počeo da pije kada je preminuo njegov brat blizanac, od tada ona trpi uvrede i batine. Ne samo ona već i njena deca.



- Tukao je i decu, bilo je strašno. Uvek sam ih branila, ali sam tada i ja dobijala batine. Ćerki je nekoliko puta toliko jako nalupao šamare, na sina je nasrtao pijan pesnicama. Sin se prvih nekoliko puta nije branio jer nije imao snage da digne ruku na svog oca, ali jednom prilikom sin je morao da ga odgurne - priča Danica i dodaje:



Oteo se kontroli



- Nije to ništa, šta smo sve trpeli. Ni sama ne znam zašto ga ranije nisam napustila, iako su me deca često molila da ga ostavim i da odemo negde na sigurno. Muž se skroz oteo kontroli, vređao me je i pred mojim ocem, ali moj otac je star i nije mogao da mi pomogne. Tukao me je pesnicama u glavu, po telu, često sam imala modrice koje sam morala da krijem kada idem na posao. Sada smo deca i ja na sigurnom, daleko od tog nasilnika i alkoholičara.

Konkretno Reakcija tužilaštva u Kladovu

ZBOG UDARANJA SUPRUGE U PRITVORU DO 30 DANA



Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kladovu, po nalogu nadležnog tužilaštva, uhapsili su Lj. N. (50) iz okoline Kladova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici.



On se tereti da je pretio supruzi i majci i da je potom udario suprugu. Lj. N. je uz krivičnu prijavu sproveden nadležnom tužilaštvu. Na predlog tužilaštva, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana, saopštio je MUP.



Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju „Stop nasilju“ u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom, a akciju su podržale i brojne javne ličnosti.

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Mina Branković